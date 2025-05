Guerra in Ucraina Putin propone 72 ore tregua Kiev | Sia di un mese

© Feedpress.me - Guerra in Ucraina, Putin propone 72 ore tregua. Kiev: "Sia di un mese" Guerra mondiale. E’ la proposta che Vladimir Putin mette sul tavolo a sorpresa, dicendosi pronto a una tregua di 72 ore nei combattimenti dalla mezzanotte dell’8 maggio alla fine del 10 maggio. Mosca chiede all’Ucraina di aderire alla richiesta e promette che «tutte. 🔗 Un cessate il fuoco totale di tre giorni in occasione dell’80 anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica nella secondamondiale. E’ la proposta che Vladimirmette sul tavolo a sorpresa, dicendosi pronto a unadi 72 ore nei combattimenti dalla mezzanotte dell’8 maggio alla fine del 10 maggio. Mosca chiede all’di aderire alla richiesta e promette che «tutte. 🔗 Feedpress.me

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina, media: Putin propone di congelare la guerra lungo la linea del fronte | L'inviato Usa Witkoff atteso questa settimana a Mosca - Il presidente russo: "Analizzerò la proposta di Zelensky per uno stop agli attacchi sulle infrastrutture civili" 🔗tgcom24.mediaset.it

Putin propone un’amministrazione temporanea per l’Ucraina per porre fine alla guerra - Il presidente russo Vladimir Putin propone un’amministrazione temporanea per l’Ucraina per porre fine alla guerra. Putin elogia anche la leadership del presidente americano Donald Trump. Putin propone un’amministrazione temporanea per l’Ucraina Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto di sottoporre l’Ucraina a una forma di amministrazione temporanea per consentire nuove elezioni e la firma di […] 🔗periodicodaily.com

Gli 007 di Kiev: "Putin vuole annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio". Usa: Zelensky firmerà l'accordo per la fine della guerra - Vladimir Putin avrebbe l'intenzione di annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio , terzo anniversario dell’aggressione russa. Lo riferiscono tra gli altri la Bild e il Kyiv Independent, citando informazioni dei servizi ucraini. I servizi di intelligence militare ucraini affermano inoltre che il Cremlino potrebbe usare i recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita. 🔗feedpress.me

Ne parlano su altre fonti

Guerra in Ucraina, Putin propone 72 ore tregua. Kiev: Sia di un mese; Usa e Ucraina firmano l'intesa sui minerali - Incendi, anche l’Ucraina invierà un aereo per aiutare Israele; Guerra Ucraina Russia, Usa: Stop a mediazione senza proposte concrete Mosca-Kiev; Putin propone una tregua di tre giorni in Ucraina, ma Trump non ci sta: La pace deve essere permanente. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Guerra in Ucraina, Putin propone 72 ore tregua. Kiev: "Sia di un mese" - Nemmeno la Casa Bianca sembra ritenere accettabile la proposta di Putin, che aveva già nelle settimane scorse proposto una tregua salvo poi violare il cessate il fuoco bombardando Kiev ... 🔗msn.com

Ucraina, Zelensky: «Le proposte russe non sono serie» - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di non voler «scherzare» sulle brevi tregue proposte da Vladimir Putin, tra cui un cessate il fuoco dall'8 al 10 maggio, ritenendo che queste temp ... 🔗italiaoggi.it

Guerra in Ucraina, l'accusa dalla Russia: “Tregua rifiutata, pronti a spazzarli via in un giorno” - Le celebrazioni del 9 maggio per il Giorno della Vittoria e la proposta russa di un cessate il fuoco hanno acceso un duro confronto tra Mosca e Kiev. 🔗iltempo.it