Guerra in Ucraina Kiev | I russi hanno bombe termobariche nell' attacco a Kharkiv | 51 feriti

russi hanno attaccato durante la notte la città di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, ferendo almeno 51 persone, fra cui due ragazze adolescenti, e facendo uso di bombe termobariche, che creano un'onda d'urto ad altissima temperatura. E' quanto denuncia stamani l'ufficio del procuratore regionale di Kharkiv, citato da media ucraini. Almeno sette le esplosioni in varie parti della città.

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina. Nella notte la Russia avrebbe lanciato almeno 149 droni sulle regioni di Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Odesa, Donetsk, Sumy e Cherkasy, causando almeno un morto, come riportano i media ucraini. 🔗quotidiano.net

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: oggi incontro Usa-Kiev a Riad. Droni russi sulla capitale, 3 morti tra cui bimba di 5 anni - Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina. Oggi il vertice tra delegazioni americana e ucraina a Riad. Media: "La Cina valuta di aderire alla coalizione dei volenterosi per Kiev"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Guerra Ucraina, Zelensky: “387 raid russi dopo la tregua” annunciata da Putin. La Russia replica: “Kiev ha attaccato il Donetsk” - Doveva essere una Pasqua di tregua, almeno secondo le intenzioni dichiarate dal Cremlino. Ma la realtà sul campo, in Ucraina, racconta un’altra storia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato una massiccia violazione del cessate il fuoco unilaterale annunciato da Vladimir Putin sabato pomeriggio, accusando l’esercito russo di aver condotto centinaia di attacchi proprio nelle prime ore della pausa concordata. 🔗ilfattoquotidiano.it

