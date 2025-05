Guasto al motore auto con 3 giovani a bordo va in fiamme sull’Asse Mediano

© Teleclubitalia.it - Guasto al motore, auto con 3 giovani a bordo va in fiamme sull’Asse Mediano sull’Asse Mediano, all’altezza dello svincolo per Frattamaggiore, dove un’auto con tre giovani a bordo ha preso improvvisamente fuoco. Fortunatamente, non si registrano feriti. Guasto al motore, auto con 3 giovani a bordo va in fiamme sull’Asse Mediano L’incendio è stato causato, secondo le prime ricostruzioni, da un Guasto .L'articolo Guasto al motore, auto con 3 giovani a bordo va in fiamme sull’Asse Mediano Teleclubitalia. 🔗 Attimi di paura nella serata di ieri, all’altezza dello svincolo per Frattamaggiore, dove un’con treha preso improvvisamente fuoco. Fortunatamente, non si registrano feriti.alcon 3va inL’incendio è stato causato, secondo le prime ricostruzioni, da un.L'articoloalcon 3va inTeleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Flumeri: motore per auto a buon prezzo, era una truffa - Flumeri. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di identificare e denuncire il presunto responsabile in un 42enne della provincia di Barletta L’attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino finalizzata al contrasto del dilagante fenomeno delle truffe online continua ininterrottamente. In questo caso, l’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Flumeri prende spunto dalla denuncia sporta da un uomo che è stato attratto da un annuncio pubblicato su internet relativo alla vendita di un motore per autovettura. 🔗puntomagazine.it

Polonia, auto di una donna bloccata sui binari per un guasto, il salvataggio pochi istanti prima del passaggio del treno - VIDEO - Un uomo ha agganciato la macchina della donna al suo SUV trascinandola via dai binari appena prima dell'impatto In Polonia la macchina di una donna si è fermata sui binari a causa di un guasto, rischiando l'impatto con il treno. È successo a Stara Wies. L'auto si è fermata proprio in mezzo al 🔗ilgiornaleditalia.it

Motore per auto a buon prezzo, ma è una truffa: denunciato 42enne - Tempo di lettura: 2 minutiL’attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino finalizzata al contrasto del dilagante fenomeno delle truffe online continua ininterrottamente. In questo caso, l’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Flumeri prende spunto dalla denuncia sporta da un uomo che è stato attratto da un annuncio pubblicato su internet relativo alla vendita di un motore per autovettura. 🔗anteprima24.it

Approfondimenti da altre fonti

Incendio a Frattamaggiore, auto a fuoco all'uscita dell'asse mediano. A bordo tre ragazzi: nessun ferito; Ecco quali motori delle auto hanno problemi; Le auto elettriche sono più affidabili di quelle endotermiche, secondo ADAC; In Spagna parte la class action contro il motore con cinghia a bagno d'olio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

General Motors richiama 600.000 auto a causa di un difetto al motore che può causare gravi malfunzionamenti - General Motors sta richiamando quasi 600.000 veicoli negli Stati Uniti a causa di un difetto del motore che potrebbe provocare gravi guasti e persino incidenti. 🔗msn.com

L'affidabilità dei veicoli elettrici aumenta mentre le auto a combustione interna sono in ritardo nei tassi di guasto - I veicoli elettrici (EV) continuano a crescere in tutto il mondo, offrendo una soluzione promettente al problema delle emissioni di CO2. Oltre alla riduzione delle emissioni di gas serra (GHG), i ... 🔗securities.io