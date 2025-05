Guardare Liverpool vincere il campionato mi ha fatto male nella mia pancia dice il boss dell’Arsenal Mikel Arteta

Mikel Arteta afferma che l'Arsenal ha sottovalutato in questa stagione e ha ammesso di aver visto il Liverpool conquistare il titolo della Premier League male "nella sua pancia".I Gunners si stanno dirigendo verso una terza finitura successiva al secondo posto dopo non aver impedito a Arne Slot di rivendicare il primo posto con uno smantellamento di 5-1 del Tottenham domenica scorsa.Normalmente quelli di un gusto di persuasione dell'Arsenal nella miseria di Spurs, ma Arteta ha ammesso che è stata una sensazione diversa lo scorso fine settimana.Alla domanda se perdessi ancora una volta, ha detto: "Grande tempo. nella mia pancia. Ma capisco che è una squadra che è stata molto più coerente."La nostra scelta delle migliori vs ciliegie Goditi alcuni gol classici contro Bournemouth da negli anni – Arsenal (@arsenal) 2 maggio 2025Non è semplice dire che questo è stato l'anno dell'Arsenal – ArtetaDopo aver finito due volte per il Manchester City negli anni successivi, c'era una scuola di pensiero che suggeriva che quest'anno sarebbe diventato l'Arsenal.

