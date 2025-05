Guarda Valladolid vs Barcelona | live stream per la Liga Clash

Guarda Valladolid vs Barcelona | live stream per la Liga Clash

Guarda Valladolid vs Barcelona per uno scontro top vs bottom a La Liga oggi, con tutti i dettagli qui su flussi live e canali TV ovunque tu sia nel mondo.

Valladolid vs Barcellona: informazioni chiave
• Data: Sabato 3 maggio 2025
• Tempo di kick-off: 21:00 CET 20:00 BST 3pm ET
• Luogo: Estadio José Zorrilla, Valladolid
• TV e streaming: Premier Sports (UK) ESPN+ (US) TSN+ (Canada) Bein Sports (Australia)
• streaming gratuito: Gxr (Seleziona paesi)
• Guarda da qualsiasi luogo: Prova NordVPN senza rischi

Il Barcellona sta spingendo per il titolo di LA Liga e i loro ultimi avversari sono un lato che sarà relegato dalla divisione. I Valladolid sono già morti e sepolti, in fondo al tavolo con solo 16 punti da mostrare dai loro 33 partite.

In cima, il Barcellona ha 60 punti in più di Valladolid e, più rilevante, quattro in più rispetto ai loro rivali più vicini, il Real Madrid.

Cosa riportano altre fonti

Se ne parla anche su altri siti

Valladolid-Barcellona: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Il Barcellona torna in campo dopo il pirotecnico 3-3 contro l`Inter nella semifinale d`andata di Champions League e prima di volare a Milano per la gara di ritorno. 🔗calciomercato.com

Barcelona vs. Valladolid en vivo: seguí el partido minuto a minuto - Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Barcelona vs. Valladolid correspondiente a la fecha 4 de La Liga de España. El encuentro en directo es televisado en Disney+ Premium y ESPN 2 ... 🔗tycsports.com

Valladolid vs FC Barcelona: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 34 de LaLiga - El FC Barcelona no quiere dejar de celebrar y ganar LaLiga está entre sus próximos objetivos; te detallamos el día, hora y canal para ver el partido contra Valladolid en la Jornada 34. 🔗sdpnoticias.com