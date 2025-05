Gualtieri muto sugli abusi del Concertone | il sindaco tiktoker preferisce fare un video sulla ciclabile

© Secoloditalia.it - Gualtieri muto sugli abusi del Concertone: il sindaco tiktoker preferisce fare un video sulla ciclabile abusi sessuali al Concertone del primo maggio, abusi che hanno presentato analogie inquietanti con gli stupri di Capodanno a Milano, ma il sindaco Gualtieri non se ne cura. Anzi, preferisce continuare sulla sua strada da influencer postando un video in cui va in bicicletta inaugurando un nuovo percorso ciclopedonale.Il sindaco sceglie di girare il video sulla ciclabileIl sindaco tiktoker con il caschetto in testa e cavallo di una bici si è avventurato nella nuova ciclabile di circa 1500 metri, che collega Monte Ciocci a San Pietro. Un modo di comunicare che punta all’operazione simpatia, contando sull’indifferenza dei romani. La stessa indifferenza che ha contraddistinto quanti si sono voltati dall’altra parte mentre la 25enne casertana veniva abusata da tre immigrati tunisini. 🔗 Roma è sotto choc per glisessuali aldel primo maggio,che hanno presentato analogie inquietanti con gli stupri di Capodanno a Milano, ma ilnon se ne cura. Anzi,continuaresua strada da influencer postando unin cui va in bicicletta inaugurando un nuovo percorso ciclopedonale.Ilsceglie di girare ilIlcon il caschetto in testa e cavallo di una bici si è avventurato nella nuovadi circa 1500 metri, che collega Monte Ciocci a San Pietro. Un modo di comunicare che punta all’operazione simpatia, contando sull’indifferenza dei romani. La stessa indifferenza che ha contraddistinto quanti si sono voltati dall’altra parte mentre la 25enne casertana veniva abusata da tre immigrati tunisini. 🔗 Secoloditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Primo Maggio 2025, il sindaco Gualtieri assiste al Concertone tra il pubblico in piazza - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, tra selfie e saluti, assiste al Concertone del Primo Maggio, organizzato in piazza San Giovanni. Il tradizionale evento si apre con l’esibizione di Leo Gassmann e si chiude con quella di Gabry Ponte. Presenti anche artisti come Gaia, Lucio Corsi, Elodie, Achille Lauro Giorgia, Gazzelle. 🔗lapresse.it

Erano in Italia per “motivi di studio”, saranno espulsi: chi sono i tre tunisini degli abusi sessuali al Concertone - Sui tre tunisini che hanno abusato una 25enne di Caserta al Concertone del primo maggio a Roma, è intervenuto anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Seguo con attenzione la vicenda dell’aggressione ai danni di una giovane donna al Concerto del Primo Maggio a Roma. Nell’occasione – scrive su X il responsabile del Viminale – tre cittadini stranieri, tra i 22 e i 25 anni, venuti in Italia con una richiesta di soggiorno per studio, sono stati bloccati dalle forze dell’ordine e per loro adesso è stato chiesto il nulla osta al magistrato per l’espulsione”. 🔗secoloditalia.it

Pontedera (Pisa), presunti abusi e molestie alle studentesse: arrestato insegnante - In manette un docente di un istituto superiore. Una delle presunte vittime era minorenne all'epoca dei fatti 🔗tgcom24.mediaset.it

Approfondimenti da altre fonti

Gualtieri muto sugli abusi del Concertone: il sindaco tiktoker preferisce fare un video sulla ciclabile. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma, Gualtieri al concerto di Jovanotti: «La nostra comune passione per la musica brasiliana» - Jovanotti e Roberto Gualtieri nel backstage del concerto al Palazzo dello Sport (foto da Instagram) Una stretta di mano in camerino suggella l'incontro tra il sindaco, Roberto Gualtieri ... 🔗roma.corriere.it

Gualtieri, 'concerto Capodanno stellare, sarà bellissimo' - (ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Il Concertone di San Silvestro sarà bellissimo. Ci sono dei grandissimi nomi, un cast stellare: siamo contenti". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a ... 🔗msn.com

Concertone di Capodanno a Roma: sul palco Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei. Gualtieri: «Evento memorabile» - Saranno Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei a esibirsi sul palco del concerto di Capodanno a Roma. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gualtieri, nella conferenza in corso in Campidoglio, assicurando ... 🔗msn.com