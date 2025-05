Guaio Napoli Lobotka out per infortunio | le sue condizioni

© Spazionapoli.it - Guaio Napoli, Lobotka out per infortunio: le sue condizioni Napoli: infortunio per un big azzurro. Il centrocampista partenopeo ha abbandonato il campo ad inizio secondo tempo. Nuovo infortunio in casa Napoli: Stanislav Lobotka ha dovuto alzare bandiera bianca. Il centrocampista slovacco, infatti, a seguito di un brutto contrasto di gioco con Karlsson, allo scadere della prima frazione di gioco, ha sofferto un duro colpo al ginocchio destro. Rientrato in campo per chiudere il primo tempo, ha dovuto arrendersi, poi, ad inizio secondo.Lecce Napoli, l’infortunio di Lobotka (SCREENSHOT) – SpazioNapoli.itDopo aver deviato un tiro di Helgason, infatti, l’ex Celta Vigo si è nuovamente accasciato al suolo e conseguentemente fatto capire alla panchina di dover necessariamente abbandonare il campo. Mister Antonio Conte, pertanto, ha dovuto optare per la sostituzione. 🔗 Lecceper un big azzurro. Il centrocampista partenopeo ha abbandonato il campo ad inizio secondo tempo. Nuovoin casa: Stanislavha dovuto alzare bandiera bianca. Il centrocampista slovacco, infatti, a seguito di un brutto contrasto di gioco con Karlsson, allo scadere della prima frazione di gioco, ha sofferto un duro colpo al ginocchio destro. Rientrato in campo per chiudere il primo tempo, ha dovuto arrendersi, poi, ad inizio secondo.Lecce, l’di(SCREENSHOT) – Spazio.itDopo aver deviato un tiro di Helgason, infatti, l’ex Celta Vigo si è nuovamente accasciato al suolo e conseguentemente fatto capire alla panchina di dover necessariamente abbandonare il campo. Mister Antonio Conte, pertanto, ha dovuto optare per la sostituzione. 🔗 Spazionapoli.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Approfondimenti da altre fonti

