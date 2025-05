Gta 6 Rockstar Games ha rimandato l’uscita ma c’è finalmente una data ufficiale | ecco quando

Rockstar Games ha posticipato l'uscita di Grand Theft Auto VI, ma c'è una data ufficiale: il 26 maggio 2026. L'annuncio, diffuso oggi tramite una nota pubblicata sui canali social e sul sito ufficiale dello studio, mette fine a mesi di speculazioni sulla finestra di lancio del titolo, inizialmente atteso per la fine del 2025. La conferma arriva a quasi un anno e mezzo dalla pubblicazione del primo trailer, avvenuta nel dicembre 2023, che in 24 ore aveva già superato quota 100 milioni di visualizzazioni, stabilendo un record per l'intero settore. Il gioco, destinato a PlayStation 5 e Xbox Series XS, debutterà quindi nella tarda primavera del prossimo anno. Al momento, non è stata menzionata una versione per pc.L'annuncio di Rockstar Games«Siamo davvero dispiaciuti che la data sia più lontana di quanto vi aspettaste», ha dichiarato Rockstar Games in una nota.

