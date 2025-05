GTA 6 rinviato al 2026 | Rockstar prende tempo Take-Two punta comunque ai record

© Gamerbrain.net - GTA 6 rinviato al 2026: Rockstar prende tempo, Take-Two punta comunque ai record 2026. La decisione, stando a fonti interne, sarebbe legata alla volontà di evitare il crunch e garantire al team di sviluppo il tempo necessario per rifinire il gioco senza sacrificare la qualità.Il rinvio rappresenta un momento delicato per Take-Two Interactive, che continua a registrare bilanci in rosso da diversi trimestri. Tuttavia, l'azienda mantiene la propria fiducia incrollabile nel potenziale commerciale del nuovo capitolo di GTA, considerato uno dei progetti più ambiziosi nella storia del gaming.GTA 6 – Gamerbrain.netRockstar si prende il suo tempo: "Niente compromessi sulla visione creativa"In un comunicato ufficiale, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha commentato il rinvio sottolineando il pieno supporto nei confronti di Rockstar Games:"Sosteniamo pienamente Rockstar nel prendersi il tempo necessario per realizzare la propria visione creativa di GTA 6, un titolo destinato a ridefinire l'intrattenimento interattivo.

