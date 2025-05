GTA 6 rimandato al 2026 | Annunciata la data di uscita

© Gamerbrain.net - GTA 6 rimandato al 2026: Annunciata la data di uscita data di uscita del tanto atteso Grand Theft Auto VI. L’attesissimo titolo sarà disponibile dal 26 maggio 2026, una data che arriva leggermente più tardi rispetto alle previsioni iniziali dei fan, ma che la software house ha spiegato con grande trasparenza e serietà.GTA 6 – Gamerbrain.netGTA 6 rimandato al 2026: Rockstar Games necessità di più tempo In un comunicato ufficiale, Rockstar Games ha infatti chiarito che il motivo del ritardo è direttamente legato alla volontà di garantire un prodotto finale che rispetti e superi gli altissimi standard qualitativi della serie GTA. L’azienda ha espresso chiaramente il suo impegno nel voler offrire ai giocatori un’esperienza di gioco che sia davvero innovativa e memorabile. 🔗 Dopo lunghi mesi di attesa, voci di corridoio e speranze alimentate da rumor non confermati, Rockstar Games rompe ufficialmente il silenzio e annuncia ladidel tanto atteso Grand Theft Auto VI. L’attesissimo titolo sarà disponibile dal 26 maggio, unache arriva leggermente più tardi rispetto alle previsioni iniziali dei fan, ma che la software house ha spiegato con grande trasparenza e serietà.GTA 6 – Gamerbrain.netGTA 6al: Rockstar Games necessità di più tempo In un comunicato ufficiale, Rockstar Games ha infatti chiarito che il motivo del ritardo è direttamente legato alla volontà di garantire un prodotto finale che rispetti e superi gli altissimi standard qualitativi della serie GTA. L’azienda ha espresso chiaramente il suo impegno nel voler offrire ai giocatori un’esperienza di gioco che sia davvero innovativa e memorabile. 🔗 Gamerbrain.net

Ne parlano su altre fonti

GTA 6 è stato rimandato al 2026. Rockstar Games ha bisogno di più tempo - Il gioco era stato preannunciato per la fine del 2025: ora lo studio che se ne occupa ha chiesto ai giocatori di pazientare per molto più tempo... Leggi tutto 🔗dday.it

GTA 6 e l’uscita su PC ad inizio 2026: Corsair condivide una precisazione sulle dichiarazioni del CEO - GTA 6 continua ad essere al centro dell’attenzione e delle speculazioni. Recentemente, il vicepresidente finanziario di Corsair, Ronald van Veen, ha affermato pochi giorni fa che il gioco arriverà su PC all’inizio del 2026, dopo l’uscita autunnale su console. Questa dichiarazione ha scatenato numerose discussioni tra i fan, molti dei quali speravano in un rilascio simultaneo su tutte le piattaforme. 🔗game-experience.it

“Siri più intelligente” non funziona come dovrebbe: lancio rimandato al 2026 - I test interni di Apple non starebbero dando i risultati sperati e mostrati come demo nel 2024, quando la “Siri integrata nell’iPhone” fu annunciata insieme ad Apple Intelligence... Leggi tutto 🔗dday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

GTA 6 rimandato al 2026, è ufficiale: Rockstar annuncia la data di uscita; GTA 6 è stato rimandato al 2026. Rockstar Games ha bisogno di più tempo; GTA 6 rimandato al 2026, è ufficiale: Rockstar annuncia la data; GTA VI rimandato al 2026, ecco la data d’uscita. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

GTA 6 rimandato al 2026: c'è la data di uscita ufficiale - Rinvio per la data di uscita di GTA 6 (Grand Theft Auto VI): il gioco non arriverà più nel 2025, ma nella primavera del prossimo anno. 🔗msn.com

GTA 6 rimandato al 2026, è ufficiale: Rockstar annuncia la data di uscita - Rockstar Games conferma la data di lancio di GTA 6, il nuovo Grand Theft Auto non uscirà quest'anno ma arriverà nel 2026. 🔗msn.com

GTA 6 è stato rinviato al 2026, ecco la data ufficiale - GTA VI in arrivo il 26 maggio 2026. Rockstar Games si scusa per il ritardo, promettendo un'esperienza all'altezza delle aspettative dei fan. 🔗msn.com