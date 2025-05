GTA 6 lo sviluppo è durato più di quello di tutti i capitoli di GTA usciti prima di GTA 5

© Game-experience.it - GTA 6, lo sviluppo è durato più di quello di tutti i capitoli di GTA usciti prima di GTA 5 prima vista sembra solo un altro rinvio, ma dietro la nuova data d'uscita di GTA 6 si nasconde un dato che fotografa meglio di ogni altro come sia cambiato lo sviluppo dei videogiochi: ci vuole più tempo per realizzare questo capitolo che per tutti i GTA usciti prima del quinto. Mentre GTA 5 vedeva la luce nel settembre 2013 su Xbox 360 e PS3, Grand Theft Auto 6 arriverà solo il 26 maggio 2026, portando il divario a quasi tredici anni. Un tempo lunghissimo se paragonato agli appena dodici anni necessari, tra il 1997 e il 2009, per creare l'intera saga fino ad allora.Nel periodo tra il primo Grand Theft Auto e The Ballad of Gay Tony, Rockstar pubblicò non solo quattro capitoli principali, ma anche titoli leggendari come Vice City, San Andreas, spin-off per console portatili e adattamenti mobili.

GTA 5, un video mostra l'evoluzione grafica partendo da PS3 fino ad arrivare alla Enhanced Edition - L'evoluzione grafica di GTA 5 negli ultimi dieci anni è stata documentata in un video confronto pubblicato da ElAnalistaDeBits, con il celeberrimo canale YouTube che ha deciso di mettere a confronto la versione originale del gioco su PS3 con la recente Enhanced Edition disponibile su PC e console di nuova generazione. Il risultato evidenzia le numerose migliorie apportate da Rockstar Games nel tempo, che hanno reso l'open world di Los Santos più realistico e dettagliato che mai.

