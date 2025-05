Grimaldi Lines | Nessun disimpegno dal porto di Livorno

Livorno – Il Gruppo Grimaldi smentisce le indiscrezioni di un possibile disimpegno dal porto di Livorno. “Nel riconfermare, al contrario, il massimo impegno per lo sviluppo del porto di Livorno, il Gruppo Grimaldi ricorda di aver già manifestato la piena disponibilità ad acquisire l’intera Darsena Europa – dice in una nota ufficiale Grimaldi Lines -La scelta di circoscrivere, in prima istanza, il progetto ad una parte di essa – scelta al centro delle critiche anonime riportate dal quotidiano, non nuovo in simili attacchi al Gruppo Grimaldi – è unicamente da ricollegare alle manifestazioni di interesse già avanzate da un altro grande operatore. Ciò ha indotto il gruppo partenopeo, responsabilmente e nell’interesse del porto e della sua pluralità operativa, a proporre una suddivisione equilibrata della futura area portuale, anche in considerazione del fatto che il Gruppo Grimaldi è di gran lunga il primo cliente, il primo investitore nonché il primo datore di lavoro del porto, essendo anche attivo come terminalista contenitori, movimentando attualmente circa due terzi del traffico container dell’intero scalo labronico”. 🔗 – Il Grupposmentisce le indiscrezioni di un possibiledaldi. “Nel riconfermare, al contrario, il massimo impegno per lo sviluppo deldi, il Grupporicorda di aver già manifestato la piena disponibilità ad acquisire l’intera Darsena Europa – dice in una nota ufficiale-La scelta di circoscrivere, in prima istanza, il progetto ad una parte di essa – scelta al centro delle critiche anonime riportate dal quotidiano, non nuovo in simili attacchi al Gruppo– è unicamente da ricollegare alle manifestazioni di interesse già avanzate da un altro grande operatore. Ciò ha indotto il gruppo partenopeo, responsabilmente e nell’interesse dele della sua pluralità operativa, a proporre una suddivisione equilibrata della futura area portuale, anche in considerazione del fatto che il Gruppoè di gran lunga il primo cliente, il primo investitore nonché il primo datore di lavoro del, essendo anche attivo come terminalista contenitori, movimentando attualmente circa due terzi del traffico container dell’intero scalo labronico”. 🔗 Corrieretoscano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lavoro, 180 messinesi alle selezioni di Grimaldi Lines - Sono stati 511 i candidati che hanno partecipato alle tre giornate siciliane di reclutamento organizzate dalla Regione, in collaborazione con la compagnia di navigazione Grimaldi Lines e con Sviluppo lavoro Italia. Oggi, a Palermo, l'ultimo appuntamento, dopo quelli di lunedì 11 febbraio a... 🔗messinatoday.it

Grimaldi Lines, 22 offerte di lavoro: gli annunci e come candidarsi - Continua la campagna di assunzioni del gruppo Grimaldi Lines. La compagnia navale partenopea ha programmato per tutto il 2025 le selezioni di personale di macchina, coperta, di terra e hotellerie, tramite giornate di reclutamento organizzate in tutta Italia. Da gennaio a marzo sono stati 11 i “recruiting days” allestiti tra Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Veneto, Toscana e Lazio, che hanno visto la partecipazione di 980 candidati, dei quali 160, fa sapere l’azienda “hanno già intrapreso il loro primo imbarco sulle navi Grimaldi Lines”. 🔗quifinanza.it

Da Civitavecchia a Barcellona: ecco ‘Nave di Libri’ in collaborazione con Grimaldi Lines - Nave di Libri 2025 protagonista: da Civitavecchia a Barcellona in partnership con Grimaldi Lines. Ebbene sì, ambiente, natura, ecologia e poesia saranno le fondamentali tematiche su cui si svilupperà la XIII edizione di “Una nave di libri per Barcellona”. Evento in programma dal 5 al 10 aprile 2025 con partenza e ritorno a Civitavecchia (comune italiano di oltre 50.000 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale). 🔗danielebartocciblog.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Grimaldi Lines: Nessun disimpegno dal porto di Livorno. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Grimaldi Lines: "Nessun disimpegno dal porto di Livorno" - LIVORNO - Il Gruppo Grimaldi smentisce le indiscrezioni di un possibile disimpegno dal porto di Livorno. "Nel riconfermare, al contrario, il massimo impegno per lo sviluppo del porto di Livorno, il Gr ... 🔗msn.com