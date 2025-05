Griglia di partenza Superbike GP Italia 2025 | partenza al palo per Nicolò Bulega!

© Oasport.it - Griglia di partenza Superbike, GP Italia 2025: partenza al palo per Nicolò Bulega! Italia del Mondiale 2025 di Superbike: partenza al palo per Nicolò Bulega con la Ducati, che risulta il più veloce in 1’27.866, andando a precedere il britannico Sam Lowes, secondo a 0.215, ed il turco Toprak Razgatlioglu, terzo a 0.293.In seconda fila gli spagnoli Alvaro Bautista, quarto a 0.503, e Xavi Vierge, quinto a 0.629, mentre si piazza al sesto posto Andrea Iannone, con un ritardo di 0.665. Apre la terza fila l’australiano Remy Gardner, settimo a 0.693, il quale brucia per un millesimo Andrea Locatelli, ottavo a 0.694.Nona piazzola per l’altro iberico Iker Lecuona, staccato di 0.698, mentre apre la quarta fila il neerlandese Michael van der Mark, decimo a 0.719. Più indietro gli altri Italiani: 12° Axel Bassani a 0.894, 13° Danilo Petrucci, a 0. 🔗 A Cremona si è disputata la Superpole valida per il GP d’del Mondialedialpercon la Ducati, che risulta il più veloce in 1’27.866, andando a precedere il britannico Sam Lowes, secondo a 0.215, ed il turco Toprak Razgatlioglu, terzo a 0.293.In seconda fila gli spagnoli Alvaro Bautista, quarto a 0.503, e Xavi Vierge, quinto a 0.629, mentre si piazza al sesto posto Andrea Iannone, con un ritardo di 0.665. Apre la terza fila l’australiano Remy Gardner, settimo a 0.693, il quale brucia per un millesimo Andrea Locatelli, ottavo a 0.694.Nona piazzola per l’altro iberico Iker Lecuona, staccato di 0.698, mentre apre la quarta fila il neerlandese Michael van der Mark, decimo a 0.719. Più indietro gli altrini: 12° Axel Bassani a 0.894, 13° Danilo Petrucci, a 0. 🔗 Oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Griglia di partenza Superbike, GP Portogallo 2025: Razgatlioglu in pole davanti a Bulega - Toprak Razgatlioglu ha ottenuto la pole position per il Gran Premio del Portogallo 2025, valevole come secondo capitolo stagionale del Mondiale Superbike. Il turco della BMW ha dominato la Superpole mattutina, realizzando il nuovo record della pista a Portimao in 1’39?081 e ribadendo il suo ruolo di grande favorito per una possibile tripletta nel weekend lusitano. Il campione del mondo in carica scatterà davanti a tutti al via di gara-1 e della Superpole Race, dopo aver preceduto in qualifica le Ducati degli italiani Nicolò Bulega e Danilo Petrucci, rispettivamente secondo e terzo a 245 e ... 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: Norris in pole, doccia fredda Ferrari. La griglia di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA A CHE ORA LE QUALIFICHE IN DIFFERITA SU TV8 ARRIVA LA PIOGGIA: C’E’ UN PIANO B PER L’ORARIO DELLA GARA 7.10 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 7.08 Domani la pioggia viene data quasi per scontata. E allora il grande favorito diventerebbe Max Verstappen. Possibile che l’orario della gara, a causa del meteo, venga spostato dalle 5. 🔗oasport.it

Griglia di partenza F1, GP Cina 2025: risultati e classifica qualifiche - Andate in archivio le qualifiche del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Shanghai, il time-attack è stato decisamente tirato, in un fine-settimana molto particolare perchè caratterizzato dalla Sprint Race. Week end strutturato in maniera diversa dal consueto, con i team costretti a economizzare al massimo i tempi di lavoro per essere pronti. C’era grande curiosità su quello che avrebbe potuto fare Lewis Hamilton. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

MotoGP, la griglia di partenza del GP Spagna a Jerez; Moto2 a Jerez: Gonzalez si prende la pole position. Vietti 12°, Arbolino 24°. GRIGLIA; La diabolica strategia di Marc Marquez alla partenza del GP Austin: Gli avevo detto prepara la moto; MotoGP, la griglia di partenza del GP Qatar a Lusail. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Griglia di partenza Superbike, GP Italia 2025: partenza al palo per Nicolò Bulega! - A Cremona si è disputata la Superpole valida per il GP d'Italia del Mondiale 2025 di Superbike: partenza al palo per Nicolò Bulega con la Ducati, che ... 🔗oasport.it

LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bulega deve riannodare il filo a Cremona - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superbike. Dopo la giornata ... 🔗oasport.it

Diretta Sbk Superbike/ Streaming video tv: Superpole e gara-1 GP Italia 2025 Cremona (oggi 3 maggio) - Diretta Sbk Superbike streaming video tv, Superpole e gara-1 GP Italia 2025 Cremona oggi sabato 3 maggio: orari, cronaca, risultati e classifiche. 🔗ilsussidiario.net