Griglia di partenza F1 GP Miami 2025 | risultati e classifica qualifiche

© Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Miami 2025: risultati e classifica qualifiche

qualifiche del GP di Miami, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino della località statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la Griglia di partenza per la gara di domenica 4 maggio. Lo spettacolo non è mancato sull’esigente tracciato americano, dove si è girato dopo la Sprint Race.Di seguito la Griglia di partenza del GP di Miami 2025 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1.Griglia DI partenza GP Miami F1 202516. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)17. Fernando Alonso (Aston Martin)18. Pierre Gasly (Alpine)19. Lance Stroll (Aston Martin)20. Oliver Bearman (Haas)classifica E risultati qualifiche GP Miami F1 2025Q3 Q2 Q11 Max Verstappen Red Bull Racing 1:26. 🔗 Oggi sono andate in scena ledel GP di, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino della località statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita ladiper la gara di domenica 4 maggio. Lo spettacolo non è mancato sull’esigente tracciato americano, dove si è girato dopo la Sprint Race.Di seguito ladidel GP die idelledella tappa del Mondiale F1.DIGPF116. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)17. Fernando Alonso (Aston Martin)18. Pierre Gasly (Alpine)19. Lance Stroll (Aston Martin)20. Oliver Bearman (Haas)GPF1Q3 Q2 Q11 Max Verstappen Red Bull Racing 1:26. 🔗 Oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: Norris in pole, doccia fredda Ferrari. La griglia di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA A CHE ORA LE QUALIFICHE IN DIFFERITA SU TV8 ARRIVA LA PIOGGIA: C’E’ UN PIANO B PER L’ORARIO DELLA GARA 7.10 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 7.08 Domani la pioggia viene data quasi per scontata. E allora il grande favorito diventerebbe Max Verstappen. Possibile che l’orario della gara, a causa del meteo, venga spostato dalle 5. 🔗oasport.it

Griglia di partenza F1, GP Cina 2025: risultati e classifica qualifiche - Andate in archivio le qualifiche del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Shanghai, il time-attack è stato decisamente tirato, in un fine-settimana molto particolare perchè caratterizzato dalla Sprint Race. Week end strutturato in maniera diversa dal consueto, con i team costretti a economizzare al massimo i tempi di lavoro per essere pronti. C’era grande curiosità su quello che avrebbe potuto fare Lewis Hamilton. 🔗oasport.it

Griglia di partenza F1, GP Australia 2025: uno-due McLaren, disastro Ferrari in quarta fila - Calato il sipario sulle prime qualifiche del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne (Australia), la sfida è stata molto serrata tra i top-team in cerca della pole-position per il GP n.1 della nuova stagione. Temperature molto alte rispetto alla giornata di ieri che sono state un fattore nella messa a punto della monoposto. La Ferrari si presentava con punti interrogativi. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

F1, GP Miami: qualifiche e pole in diretta live; F1 Gp Miami, le qualifiche in diretta: di nuovo in pista dopo la vittoria di Norris nella Sprint Race. Hamilton in cerca di conferme, Leclerc per il riscatto; Formula 1, qualifiche Gp Miami: orario e come vedere in tv le Ferrari; F1 GP Miami LIVE, qualifiche e pole in diretta: Norris vince la gara sprint. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Griglia di partenza F1, GP Miami 2025: risultati e classifica qualifiche - Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Miami, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino della località statunitense. I ... 🔗oasport.it

F1 Live GP Miami, segui le qualifiche in diretta - (MIAMI, FLORIDA) Dopo l’adrenalina della Sprint Race, vinta da Lando Norris, il weekend del Gran Premio di Miami riparte con le qualifiche per stabilire la griglia di partenza per la gara di domenica. 🔗autosprint.corrieredellosport.it

Griglia di partenza Formula 1/ GP Miami 2025: chi farà la pole position? (oggi 3 maggio) - Griglia di partenza Formula 1, GP Miami 2025 oggi sabato 3 maggio: chi farà la pole position sul circuito americano? Lando Norris sotto i riflettori. 🔗ilsussidiario.net