Gretchen Walsh incontenibile | record del mondo dei 100 farfalla! Tempo sontuoso alle Pro Swim Series

© Oasport.it - Gretchen Walsh incontenibile: record del mondo dei 100 farfalla! Tempo sontuoso alle Pro Swim Series Gretchen Walsh ha firmato il nuovo record del mondo dei 100 farfalla, tuonando un imperiale 55.09 nella vasca di Fort Lauderdale (USA), dove si stanno disputando le Pro Swim Series. La nuotatrice statunitense si è scatenata nelle batterie della quarta giornata, migliorando di nove centesimi il vecchio primato che aveva siglato lo scorso anno.La 22enne ha regalato grandissimo spettacolo in corsia quattro, rendendosi protagonista di uno straripante split da 25.54 nella vasca d’andata e poi timbrando un ritorno da 29.55 per avvicinarsi sempre di più a infrangere il muro dei 55 secondi. alle sue spalle si sono piazzate Alex Shackell (57.95) e Charlotte Crush (58.96).La vice campionessa olimpica della specialità a Parigi 2024, dove conquistò la medaglia d’oro con la 4×100 misti e la 4×100 misti mista, detiene il record del mondo anche dei 50 farfalla in vasca corta (23. 🔗 ha firmato il nuovodeldei 100, tuonando un imperiale 55.09 nella vasca di Fort Lauderdale (USA), dove si stanno disputando le Pro. La nuotatrice statunitense si è scatenata nelle batterie della quarta giornata, migliorando di nove centesimi il vecchio primato che aveva siglato lo scorso anno.La 22enne ha regalato grandissimo spettacolo in corsia quattro, rendendosi protagonista di uno straripante split da 25.54 nella vasca d’andata e poi timbrando un ritorno da 29.55 per avvicinarsi sempre di più a infrangere il muro dei 55 secondi.sue spsi sono piazzate Alex Shackell (57.95) e Charlotte Crush (58.96).La vice campionessa olimpica della specialità a Parigi 2024, dove conquistò la medaglia d’oro con la 4×100 misti e la 4×100 misti mista, detiene ildelanche dei 50in vasca corta (23. 🔗 Oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Un film Minecraft potrebbe stabilire nuovi record di incassi per un progetto tratto da un videogame - I primi dati degli incassi ottenuti da Un film Minecraft sembrano portare a potenziali incassi record per un adattamento cinematografico di un videogioco. Un film Minecraft ha stabilito un nuovo record per un adattamento di un videogioco: il progetto con star Jack Black e Jason Momoa ha infatti incassato 10.55 milioni di dollari grazie alle visioni in anteprima. Il progetto targato Warner Bros e Legendary ha infatti superato i dati registrati da titoli tratti da popolari giochi. 🔗movieplayer.it

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Sara Curtis inarrestabile! Record italiano e pass mondiale, tris di Bacico nel dorso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53: Per oggi è tutto, graziue per averci seguito e appuntamento a domattina alle 10 per l’ultima sessione di batterie. Buona serata! 19.50: Conferma di Sara Curtis in questa quarta giornata degli Assoluti in cui solo la velocista ha staccato il pass per Singapore nei 50 stile libero. Bene D’Ambrosio nei 200 stile libero, con un ottimo Megli., ritrovato Burdisso, vincitore dei 100 farfalla, in crescita due giovani, Borrelli e Mantegazza 19. 🔗oasport.it

La Spal fa ricchi i procuratori: in un anno sborsati 872mila euro. E’ record in Serie C - Oltre 870mila euro. Record assoluto – e per distacco – di tutta la Serie C. Considerati, tra l’altro, tutti e tre i gironi. E, se si allarga lo sguardo, anche più di mezza Serie B. La cifra (per la precisione pari a 872.391,68 euro) si riferisce ai corrispettivi che la Spal ha elargito nell’anno... 🔗ferraratoday.it

Approfondimenti da altre fonti

PROMOZIONE! L’Italia surclassa la Romania e torna in Serie A dopo 3 anni di purgatorio!. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Gretchen Walsh incontenibile: record del mondo dei 100 farfalle! Tempo sontuoso alle Pro Swim Series - Gretchen Walsh ha firmato il nuovo record del mondo dei 100 farfalla, tuonando un imperiale 55.09 nella vasca di Fort Lauderdale (USA), dove si stanno ... 🔗oasport.it

Sara Curtis in Virginia, si allenerà con Gretchen Walsh: chi è la stella del nuoto - La rivelazione azzurra degli ultimi Assoluti appena disputati a Riccione, con il record italiano dei 100 stile e miglior crono mondiale dell'anno, parte per la Virginia dove si allenerà con la fuoricl ... 🔗corriere.it