Grave incidente sul Montalbano Motocarriola si ribalta nell’oliveta Cinquantenne rimane schiacciato

© Lanazione.it - Grave incidente sul Montalbano. Motocarriola si ribalta nell’oliveta. Cinquantenne rimane schiacciato Montalbano per un incidente con protagonista un Cinquantenne. Intorno alle 13 un uomo nato nel 1971 e residente a Larciano è rimasto vittima di un infortunio mentre stata lavorando su una motocarretta. Secondo le ricostruzioni dei vigili del fuoco e dei carabinieri che sono intervenuti in via Bufignano, il mezzo mentre era in moto si è ribaltato, finendo per schiacciare l’uomo. Un capovolgimento che spesso risulta essere fatale per la persona che rimane sotto il mezzo, ma per fortuna questa volta l’incidente si è concluso con un finale positivo.Fortunatamente sul posto, abbastanza lontano dalla strada principale, era presente il figlio e visto l’accaduto e la gravità del fatto, ha subito allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Verde di Lamporecchio e un’automedica. 🔗 Momenti di apprensione e paura sulla collina delper uncon protagonista un. Intorno alle 13 un uomo nato nel 1971 e residente a Larciano è rimasto vittima di un infortunio mentre stata lavorando su una motocarretta. Secondo le ricostruzioni dei vigili del fuoco e dei carabinieri che sono intervenuti in via Bufignano, il mezzo mentre era in moto si èto, finendo per schiacciare l’uomo. Un capovolgimento che spesso risulta essere fatale per la persona chesotto il mezzo, ma per fortuna questa volta l’si è concluso con un finale positivo.Fortunatamente sul posto, abbastanza lontano dalla strada principale, era presente il figlio e visto l’accaduto e la gravità del fatto, ha subito allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Verde di Lamporecchio e un’automedica. 🔗 Lanazione.it

