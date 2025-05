Gratosoglio quarto furto in casa | sbarre piegate come fossero carta e cassaforte caricata su un bidone

© Ilgiorno.it - Gratosoglio, quarto furto in casa: sbarre piegate come fossero carta e cassaforte caricata su un bidone piegate come fossero di carta e non di ferro. Poi l'intrusione mentre l'allarme suonava. I ladri hanno avuto tutto il tempo di aprirsi un varco, saltare dentro casa dalla finestra rotta, mettere a soqquadro l'appartamento e portar via la cassaforte, indisturbati, mentre i proprietari erano fuori Milano per il lungo ponte.Purtroppo per i derubati, il sistema antifurto ha funzionato a metà, scattando sì a livello sonoro ma senza attivare le telefonate. Il furto risale alla notte tra martedì 29 e mercoledì 30 aprile: presa di mira la casa al piano terra di una coppia di pensionati in via De Ruggiero 41, a Gratosoglio. "Il quarto furto subìto", spiega R., figlia dei proprietari. "Provo un senso di desolazione, di violazione dell'intimità. Perché questa casa è il fulcro dei miei affetti.

