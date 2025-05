GRAPHIC DAYS® | il 9 maggio il workshop con Nicolò Canova a SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS

Torna a Torino dall'8 al 18 maggio il festival INTERNAZIONALE di visual e social design GRAPHIC DAYS® giunto alla sua decima edizione. La manifestazione si svolgerà presso gli spazi del Vitali Park, un edificio a destinazione terziaria, in via Orvieto 19, che per la prima volta ospita un festival. Il tema di quest'anno è LOVE, NOW!, attraverso il quale il festival vuole inviare un messaggio di apertura e di accoglienza di fronte alle diverse forme di violenza sociale, politica e culturale e di esclusione della diversità che caratterizzano la contemporaneità. Come sempre, saranno innumerevoli gli appuntamenti diffusi in tutta la città, nel contesto degli eventi In The City del festival e anche quest'anno SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS di Torino è tra i protagonisti della manifestazione con un evento speciale in collaborazione con Torino Pride.

