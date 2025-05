Granfondo di mountain bike Da piazza a piazza a Prato | due percorsi per tutti i biker

Granfondo di mountain bike "Da piazza a piazza", organizzato dall'Avis Verag Prato Est in collaborazione con la Uisp e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Prato e l'Unione dei Comuni della Valbisenzio. In questa trentaseiesima edizione saranno due i percorsi: quello di 47 km con un dislivello totale di 1.550 metri, che metterà alla prova resistenza e tecnica dei biker più esperti, e quello di 29 km con 810 metri di dislivello, adatto a chi desidera un'esperienza meno impegnativa ma comunque ricca di emozioni. "Da piazza a piazza" sarà tappa della Coppa Toscana Mtb oltre che dei due gironi del Rampitek e della Deltos Cup. Il ritrovo di partenza è fissato in via Bisenzio a San Martino a partire dalle ore 8, con le griglie che si apriranno alle 9.30. Lo start ufficiale è previsto alle 10.

