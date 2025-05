Grandi | Sul calo delle nascite servono risposte serie

© Ravennatoday.it - Grandi: “Sul calo delle nascite servono risposte serie” calo demografico: secondo i dati ISTAT, nel 2023 il numero di nascite è sceso per il tredicesimo anno consecutivo, attestandosi a poco più di 379.000 unità: il dato più basso dalla nascita dello Stato italiano. Il Comune di Ravenna non fa eccezione: in dieci. 🔗 L’Italia affronta da anni un profondodemografico: secondo i dati ISTAT, nel 2023 il numero diè sceso per il tredicesimo anno consecutivo, attestandosi a poco più di 379.000 unità: il dato più basso dalla nascita dello Stato italiano. Il Comune di Ravenna non fa eccezione: in dieci. 🔗 Ravennatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il calo delle nascite svuota le scuole: tra 10 anni in Bergamasca 30mila studenti in meno - I DATI. La stima nelle proiezioni demografiche Istat: -18% nel 2034, il picco nel 2040 con -21%. I sindacati: «Futuro incerto per zone periferiche e docenti precari, serve un piano straordinario». 🔗ecodibergamo.it

Calo delle nascite, Mantovano incolpa cannabis e sollecitazioni erotiche: “La banalizzazione di droghe e sesso ha conseguenze importanti sulla natalità” - Alfredo Mantovano ha un capro espiatorio per il calo delle nascite: la cannabis, ma è “dilagante anche la banalizzazione sessuale e da questo mix derivano conseguenze importanti in un momento di crisi demografica come questo”. Parola del braccio destro di Giorgia Meloni, sottosegretario della presidenza del consiglio dei ministri con delega ai servizi, ma anche alle politiche antidroga. Non gli stipendi fermi al palo da 30 anni con i prezzi in ascesa, neppure la carenza dei servizi per le famiglie e il declino dello Stato sociale, mentre lo spirito di comunità evapora in Occidente: secondo ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Calo nascite, Bankitalia: Solo con gli immigrati riempiti i vuoti del mercato del lavoro - Il 31 luglio dell’anno scorso alla Camera è stata costituita una Commissione d’inchiesta sugli effetti economici e sociali della transizione demografica, presieduta da Elena Bonetti: recente, dopo Istat, Censis e Inps, l’audizione di Bankitalia per la quale è intervenuto a Montecitorio Andrea Brandolini, vicecapo del Dipartimento Economia e statistica. “L’invecchiamento della popolazione è un processo […] The post Calo nascite, Bankitalia: Solo con gli immigrati riempiti i vuoti del mercato del lavoro appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Grandi: “Sul calo delle nascite servono risposte serie”; Culle vuote nei borghi. La Lunigiana resiste e sfida il calo demografico; Cina, arriva la proposta di abbassare l’età del matrimonio per aumentare le nascite; Invecchiamento attivo: Silver Housing innovativo, i longevi nella casa del futuro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Calo delle nascite, da cosa potrebbe dipendere? - In collegamento il prof. Emanuele Montanari, direttore Urologia Policlinico Milano “Demenziale spiegare che era ironia”: Abatantuono e Paolantoni rispondono alla polemica dopo Che Tempo Che Fa ... 🔗msn.com

Nascite in calo. Italia più anziana - Nascite in calo. Italia più anziana Nuovo calo della fecondità in Italia. L’Istat segnala che con 1,18 figli per donna nel 2024 è stato abbassato il minimo di 1,19 raggiunto nel 1995. 🔗informazione.it

Nascite. L’Istat certifica l’ennesimo calo. Nel 2014 sono 12 mila bambini in meno rispetto al 2013. Sofia e Francesco i nomi più diffusi - Nel 2014 sono nati 502.596 bambini, 74mila nascite in meno rispetto al dato del 2008, un calo costante che tocca anche i nati con entrambi i genitori stranieri. Diminuiscono i nati all'interno del ... 🔗quotidianosanita.it