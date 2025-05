Grande successo per il Tour Mediterraneo Vespucci a Porto Empedocle con 20 000 visitatori

Grande successo per la 10ma tappa del Tour Mediterraneo Vespucci a Porto Empedocle. Sono quasi 20.000 i visitatori che sono saliti a bordo della nave scuola della Marina Militare nella breve sosta del 31 aprile e 1° maggio. La tappa siciliana è stata anche un'importante occasione per rendere omaggio ad Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Gli allievi della prima classe dell'Accademia Navale di Livorno, attualmente imbarcati, hanno inoltre visitato la Valle dei Templi. La prossima tappa in Sicilia del Tour Mediterraneo Vespucci sarà a Palermo dall'8 all'11 maggio. Lungo la sua rotta per Reggio Calabria (dove farà tappa con il Villaggio IN Italia dal 5 al 7 maggio), il veliero farà una serie di passaggi ravvicinati nelle acque antistanti la costa orientale della Sicilia. Dopo quelli di oggi nelle acque di Avola e Augusta nella giornata di domani la "nave più bella del mondo" si potrà ammirare in altri punti: tra le 9.

