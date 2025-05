Grande successo per il raduno sulle strade della Seta

© Casertanews.it - Grande successo per il raduno sulle strade della Seta raduno, centinaia di motociclisti di ogni genere e categoria, numerosi gruppi Bikers, "semplici" cittadini e oltre 100 visitatori rapiti dal fascino del Museo della Seta. Non una semplice kermesse, ma un inno all'amore per le due ruote e la. Ottanta moto da sogno in mostra, 60 iscritti al Moto.

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Perché hanno fatto pace”. Shaila e Zeudi di nuovo amiche dopo il Grande Fratello: cosa è successo davvero - Dopo settimane di silenzi, tensioni e colpi di scena in diretta, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma sorprendono tutti con un inatteso ritorno di fiamma… amichevole. La loro amicizia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello e apparentemente naufragata a un passo dalla semifinale, sembrava compromessa per sempre. E invece, a due settimane dalla fine del reality, le due ex concorrenti si sono riavvicinate, dimostrando che, almeno per ora, le incomprensioni sono state messe da parte. 🔗caffeinamagazine.it

“Grande Fratello”, Zeudi delusa da Helena: cosa è successo (VIDEO) - News Tv. Nella puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 24 febbraio 2025, è andato in onda l’ennesimo scontro tra Helena Prestess e Zeudi Di Palma. La modella brasiliana, infatti, è convinta che all’interno della Casa sia stata “usata” da Zeudi per motivi strategici, mettendo in scena i sentimenti e l’attrazione per lei. Helena è arrivata a dire delle parole che hanno deluso particolarmente Zeudi, che poi si è sfogata con Shaila. 🔗tvzap.it

Ciclismo. L’Ardita torna a sfilare sulle strade aretine: partenza da Piazza Grande il 21 aprile - Tutto pronto per l’Ardita che si conferma in forma smagliante. All’ormai tradizionale ciclostorica dell’alpe di Poti, giunta alla nona edizione, si affiancherà la terza cicloturistica Arezzogravel, riservata a gravel, mtb ed ebike che lo scorso anno ha portato in città 500 appassionati da tutta Italia. Si parte il 21 marzo alle 15 con il taglio del nastro e l’inaugurazione della mostra di bici storiche nell’atrio d’onore della Provincia. 🔗sport.quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Grande successo per il raduno sulle strade della Seta; Grande successo per il Raduno delle Fiat X1/9 in Umbria; Grande successo per il 17º raduno del Vespa Club Roncajette. Più di 500 partecipanti; Donori, grande successo per il raduno d’auto d’epoca -VIDEO. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Molochio: un grande successo la seconda edizione del raduno ‘Quaddisti Galasia’ - La giornata, iniziata come una grande festa sulla Piazza Mons ... ha voluto ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito al successo dell’iniziativa – volontari, sponsor, enti ed autorità locali ... 🔗citynow.it

Grande successo per il Vespa raduno nazionale organizzato dal Vespa Club Olbia. La pioggia non ferma gli appassionati del mitico motoscolter Piaggio - Sabato e domenica oltre 300 mezzi hanno invaso il capoluogo gallurese per partecipare al Vespa raduno nazionale prova di Campionato Turistico “Olbia e dintorni in Vespa”. Appassionati provenienti da t ... 🔗laprovinciadelsulcisiglesiente.com

Un grande successo il raduno dei bersaglieri a Nettuno - Mattinata diversa a Nettuno grazie alla presenza dei bersaglieri in occasione del raduno provinciale ... Cesare Battisti, grande sfilata delle piume tricolore sul lungomare Matteotti con la fanfara ... 🔗ilgranchio.it