Grande attesa per la patata del Fucino IGP a Macfrut 2025

© Laprimapagina.it - Grande attesa per la patata del Fucino IGP a Macfrut 2025 patata del Fucino IGP con la partecipazione all’importante fiera Macfrut di Rimini che quest’anno ospita l’importante Simposio sulla patata, prodotto simbolo di questa edizione. Un evento Internazionale strutturato su più giorni con momenti di approfondimento in cui interverranno operatori internazionali e stakeholder mondiali per confrontarsi su temi tecnico-scientifici e sulle problematiche produttive e commerciali della patata destinata al consumo fresco e al trasformato.“Non potevamo mancare a questo importante appuntamento – dichiara Alessandro D’Ovidio, direttore commerciale e operativo AMPP – la partecipazione a Macfrut segna un altro passo significativo che ci proietta tra le realtà che più contano nel nostro comparto. 🔗 Rimini – Expo Centre, dal 6 all’8 maggio – Padiglione D4 – Stand 014 Celano (AQ) – AMPP – Associazione Marsicana Produttori Patate continua la sua azione di promozione delladelIGP con la partecipazione all’importante fieradi Rimini che quest’anno ospita l’importante Simposio sulla, prodotto simbolo di questa edizione. Un evento Internazionale strutturato su più giorni con momenti di approfondimento in cui interverranno operatori internazionali e stakeholder mondiali per confrontarsi su temi tecnico-scientifici e sulle problematiche produttive e commerciali delladestinata al consumo fresco e al trasformato.“Non potevamo mancare a questo importante appuntamento – dichiara Alessandro D’Ovidio, direttore commerciale e operativo AMPP – la partecipazione asegna un altro passo significativo che ci proietta tra le realtà che più contano nel nostro comparto. 🔗 Laprimapagina.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Feyenoord-Inter, Oggi la Sfida agli Ottavi di Champions League: La Grande Attesa. - Oggi, 5 marzo 2025 alle ore 18.45, il Feyenoord ospita l’Inter al De Kuip di Rotterdam nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita che promette emozioni e alta intensità, con entrambe le squadre determinate a conquistare un vantaggio cruciale per il ritorno a San Siro. Un Feyenoord in Grande Forma Il Feyenoord, [...] 🔗mondouomo.it

Sanremo 2025, pagelle della terza serata: Clara scialba (4). Grande attesa per Olly e Tony Effe (tra gli artisti più ascoltati al momento) - «Sanremo è in piena salute: io ho cercato di farlo nel mio modo e il pubblico italiano lo ha apprezzato», dice Carlo Conti commentando gli straordinari risultati ottenuti, finora,... 🔗ilmessaggero.it

Grande attesa per il big match tra Halley e Carver Roma nel Play In Gold - C’è grande attesa in casa Halley per il big match che la squadra di coach Antonio Trullo giocherà domani alle 18 in casa della Carver Roma. I matelicesi sono primi nel Play In Gold con due punti di vantaggio nei confronti della formazione capitolina e dell’Italservice Pesaro che, da parte sua, è impegnata in trasferta contro l’Amatori Pescara. Sullo stesso parquet dove è scivolata la compagine vigorina proprio domenica scorsa, forse anche in maniera inattesa. 🔗sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Grande attesa per la patata del Fucino Igp al Macruf 2025; Grande attesa per la Patata del Fucino IGP al MacFrut 2025; A Soave al via la Mostra collettiva SpazioTempismo “Arte nel Giubileo”; Macfrut 2025: grande attesa per simposio internazionale sulla patata. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Grande attesa per la patata del Fucino Igp al Macruf 2025 - Celano. Associazione Marsicana Produttori Patate continua la sua azione di promozione della Patata del Fucino IGP con la partecipazione all’importante ... 🔗abruzzolive.it

Nuovo marchio e nuovo sito web per la Patata del Fucino - Roma – Il Consorzio per la valorizzazione della Patata del Fucino (Co.va.pa.f) ha lanciato un nuovo marchio ... Attualmente riforniamo la grande distribuzione italiana, ma abbiamo partecipato anche al ... 🔗freshplaza.it

“Patata del Fucino IGP”. il progetto educatvo coinvolge altri 2500 bambini - CELANO – Il progetto educativo “Patata del Fucino IGP – Viaggio nelle scuole” continua all’Aquila, coinvolgendo gli Istituti Comprensivi di Celano, Fontamara di Pescina e Collodi Marini di Avezzano. 🔗abruzzonews.eu