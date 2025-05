Gp Miami Verstappen in pole davanti a Norris e Antonelli | ecco la griglia di partenza

ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Miami di Formula uno: in prima fila, Maxi Verstappen su RedBull e Lando Norris su McLaren; in seconda fila, Andrea Kimi Antonelli su Mercedes e Oscar Piastri su McLaren; in terza fila, George Russel su Mercedes e Carlos Sainz su Williams; in quarta fila, .

Gp Miami, pole di Verstappen e Ferrari indietro - (Adnkronos) – Max Verstappen in pole position nel Gp di Miami con la Red Bull. La Ferrari fa flop nelle qualifiche di oggi, 3 maggio. Verstappen con la Red Bull è il più veloce con un giro in 1'26''204 e conquista la terza pole stagionale, la 43esima della carriera. L'olandese, campione del mondo, sarà affiancato […] 🔗periodicodaily.com

Griglia di partenza F1, GP Miami 2025: Verstappen in pole, brilla Antonelli! Leclerc in quarta fila, Hamilton in sesta! - Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Miami, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino della località statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 4 maggio. Lo spettacolo non è mancato sull’esigente tracciato americano, dove si è girato dopo la Sprint Race. 🔗oasport.it

Verstappen si prende la pole del GP di Miami, disastro Hamilton: è dodicesimo, Leclerc ottavo - Verstappen è il più veloce nelle qualifiche, partirà in pole nel GP di Miami: secondo posto per Norris, terzo Kimi Antonelli. Delusione Ferrari con Leclerc ottavo e Hamilton dodicesimo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

