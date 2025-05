Gp Miami pole di Verstappen e Ferrari indietro

Verstappen in pole position nel Gp di Miami con la Red Bull. La Ferrari fa flop nelle qualifiche di oggi, 3 maggio. Verstappen con la Red Bull è il più veloce con un giro in 1'26''204 e conquista la terza pole stagionale, la 43esima della carriera. L'olandese, campione del mondo, sarà affiancato

