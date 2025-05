Gp Miami pole di Verstappen e Ferrari indietro

Verstappen in pole position nel Gp di Miami con la Red Bull. La Ferrari fa flop nelle qualifiche di oggi, 3 maggio. Verstappen con la Red Bull è il più veloce con un giro in 1'26''204 e conquista la terza pole stagionale, la 43esima della carriera. L'olandese, campione del mondo, sarà affiancato .L'articolo Gp Miami, pole di Verstappen e Ferrari indietro proviene da Webmagazine24.

Gp Miami, Verstappen in pole davanti a Norris e Antonelli: ecco la griglia di partenza - (Adnkronos) – Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Miami di Formula uno: in prima fila, Maxi Verstappen su RedBull e Lando Norris su McLaren; in seconda fila, Andrea Kimi Antonelli su Mercedes e Oscar Piastri su McLaren; in terza fila, George Russel su Mercedes e Carlos Sainz su Williams; in quarta fila, […] 🔗periodicodaily.com

Pagelle qualifiche GP Miami 2025: Verstappen in pole position, Antonelli sfiora la prima fila. Male le Ferrari - Dopo la Sprint ‘bagnata’, a Miami splende il sole. E i raggi baciano Max Verstappen che con la Red Bull conquista la pole position del Gran Premio di Miami di F1, precedendo la McLaren di Lando Norris. Tanti sorrisi anche per Kimi Antonelli con la Mercedes, che sfiora la prima fila ma si regala comunque un’ottima terza posizione, davanti ad Oscar Piastri (McLaren) e George Russell (Mercedes). Male le Ferrari con Charles Leclerc ottavo e Lewis Hamilton addirittura dodicesimo. 🔗sportface.it

Gp Miami, pole per Verstappen: Hamilton eliminato nel Q2 - Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gp di Miami di Formula 1 davanti alla McLaren di Lando Norris (+0.065) e alla Mercedes di Kimi Antonelli (+0.067). Il pilota della Red Bull ha realizzato il nuovo record della pista in 1'26"204. Quarta piazza per l'altra McLaren di Oscar Piastri, che precede l'altra Mercedes di George Russell. Male le Ferrari: Charles Leclerc si è piazzato ottavo a oltre mezzo secondo (+0. 🔗liberoquotidiano.it

F1: Gp Miami, Verstappen conquista la pole ma Antonelli in pressing - Più l'uomo che la macchina. A Miami Max Verstappen strappa la pole posizione nel Gp di Formula 1 tra gli applausi. Ma gli avversari non stanno a guardare. Si prospetta una domenica di spettacolo sul c ... 🔗ansa.it

Verstappen si prende la pole del GP di Miami, disastro Hamilton: è dodicesimo, Leclerc ottavo - Verstappen è il più veloce nelle qualifiche, partirà in pole nel GP di Miami: secondo posto per Norris, terzo Kimi Antonelli ... 🔗fanpage.it

Qualifiche del Gp di Miami, super Verstappen in pole davanti a Norris. Antonelli è terzo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com