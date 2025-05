Gp Miami Norris vince la Sprint Race | Leclerc a muro nella ricognizione

© Liberoquotidiano.it - Gp Miami, Norris vince la Sprint Race: Leclerc a muro nella ricognizione Norris su McLaren vince la Sprint Race del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1 2025. Grande caos in pista con gara iniziata in condizioni bagnate e finita con gomme da asciutto. Scelta giusta della Ferrari, che ferma subito un Lewis Hamilton in enorme difficoltà con le intermedie e permette al pilota britannico di conquistare un ottimo terzo posto. Seconda posizione per Oscar Piastri.Fortunate entrambe le McLaren, che sono riuscite a effettuare il pit stop sotto Safety Car, dopo gli incidenti di Carlos Sainz e Fernando Alonso, senza la quale sarebbero scivolate ai margini della top ten. Sfortunato Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), partito dalla pole e alla fine decimo dopo essere stato colpito in corsia box da Max Verstappen (Red Bull), poi penalizzato di dieci secondi per unsafe release e 17esimo al traguardo. 🔗 Landosu McLarenladel Gran Premio di, sesto appuntamento del Mondiale di F1 2025. Grande caos in pista con gara iniziata in condizioni bagnate e finita con gomme da asciutto. Scelta giusta della Ferrari, che ferma subito un Lewis Hamilton in enorme difficoltà con le intermedie e permette al pilota britannico di conquistare un ottimo terzo posto. Seconda posizione per Oscar Piastri.Fortunate entrambe le McLaren, che sono riuscite a effettuare il pit stop sotto Safety Car, dopo gli incidenti di Carlos Sainz e Fernando Alonso, senza la quale sarebbero scivolate ai margini della top ten. Sfortunato Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), partito dalla pole e alla fine decimo dopo essere stato colpito in corsia box da Max Verstappen (Red Bull), poi penalizzato di dieci secondi per unsafe release e 17esimo al traguardo. 🔗 Liberoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Norris vince Sprint Gp Miami con McLaren, Hamilton terzo con Ferrari - (Adnkronos) – Lando Norris con la McLaren vince la gara Sprint del Gp di Miami. Il britannico, leader del Mondiale, precede il compagno di squadra, l’australiano Oscar Piastri. Terzo posto per la Ferrari dell’inglese Lewis Hamilton, che regala al Cavallino una gioia dopo la delusione per Charles Leclerc. L’incidente nel giro di formazione impedisce al monegasco di schierarsi al via. In una giornata condizionata dalla pioggia, l’inizio della Sprint slitta di oltre mezz’ora. 🔗.com

F1 Gp Miami, la Sprint Race: succede di tutto, Norris vince su Piastri. Azzardo Hamilton (3°), Leclerc a muro nel warm up, sfortuna Antonelli (10°) - La pioggia stravolge la gara, Charles non la inizia neanche. Verstappen penalizzato. Alle 22 di nuovo in pista 🔗xml2.corriere.it

Norris vince Sprint Gp Miami con McLaren, Hamilton terzo con Ferrari - (Adnkronos) – Lando Norris con la McLaren vince la gara Sprint del Gp di Miami. Il britannico, leader del Mondiale, precede il compagno di squadra, l'australiano Oscar Piastri. Terzo posto per la Ferrari dell'inglese Lewis Hamilton, che regala al Cavallino una gioia dopo la delusione per Charles Leclerc. L'incidente nel giro di formazione impedisce al […] L'articolo Norris vince Sprint Gp Miami con McLaren, Hamilton terzo con Ferrari proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Se ne parla anche su altri siti

Gp di Miami, Norris emerge dalla pioggia e vince la Sprint; F1: Gp Miami, Norris vince la Sprint. Incidente per Leclerc durante il riscaldamento; F1 GP Miami LIVE, qualifiche e pole in diretta: Norris vince la gara sprint; Gp Miami. A Norris la Sprint Race davanti a Piastri - Aggiornamento del 03 Maggio delle ore 19:42. 🔗Ne parlano su altre fonti

F1: Gp Miami, Norris vince la Sprint. Incidente per Leclerc durante il riscaldamento - Pessime notizie per la Ferrari. Charles Leclerc è andato a sbattere contro un muro durante il riscaldamento della Sprint Race e non ha potuto partecipare alla gara di questo pomeriggio. Il monegasco ... 🔗ansa.it

F1, Gp di Miami: Lando Norris vince la gara Sprint. Terzo Hamilton - Il pilota della McLaren si è classificato in prima posizione davanti al compagno di squadra, Oscar Piastri. Terzo posto per il ferrarista Lewis Hamilton, out invece Leclerc ... 🔗tg24.sky.it

AL Gp di Miami Norris vince la Sprint Race davanti a Piastri e Hamilton - AGI - Lando Norris su McLaren vince la Sprint Race del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1 2025. Grande caos in pista con gara iniziata in condizioni bagnate e finita con gomme ... 🔗msn.com