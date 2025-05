Gp Miami 2025 pole di Kimi Antonelli nella Sprint

© Lapresse.it - Gp Miami 2025, pole di Kimi Antonelli nella Sprint Kimi Antonelli ha conquistato la sua prima pole in F1 nella Sprint Race del Gran Premio di Miami. Il 18enne sulla Mercedes ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, quarto Max Verstappen. Quinto tempo per George Russell, seguono poi le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente al sesto e settimo posto. La gara Sprint è in programma sabato alle 18 ora italiana. Antonelli: “Mi sentivo molto fiducioso, sono al settimo cielo”Kimi Antonelli è diventato il più giovane pilota nella storia della Formula 1 ad aggiudicarsi la pole position, dopo aver conquistato la prima casella sulla griglia di partenza per la gara Sprint del Gran Premio di Miami. “Sono al settimo cielo, non me lo aspettavo“, ha detto Antonelli.“È stata una qualifica molto intensa”, ha aggiunto, “mi sentivo molto bene fin da stamattina e mi sentivo molto fiducioso in vista delle qualifiche. 🔗 ha conquistato la sua primain F1Race del Gran Premio di. Il 18enne sulla Mercedes ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, quarto Max Verstappen. Quinto tempo per George Russell, seguono poi le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente al sesto e settimo posto. La garaè in programma sabato alle 18 ora italiana.: “Mi sentivo molto fiducioso, sono al settimo cielo”è diventato il più giovane pilotastoria della Formula 1 ad aggiudicarsi laposition, dopo aver conquistato la prima casella sulla griglia di partenza per la garadel Gran Premio di. “Sono al settimo cielo, non me lo aspettavo“, ha detto.“È stata una qualifica molto intensa”, ha aggiunto, “mi sentivo molto bene fin da stamattina e mi sentivo molto fiducioso in vista delle qualifiche. 🔗 Lapresse.it

