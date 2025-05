Gp Miami 2025 Norris vince la sprint davanti a Piastri Terzo Hamilton

© Lapresse.it - Gp Miami 2025, Norris vince la sprint davanti a Piastri. Terzo Hamilton sprint race del Gp di Miami di Formula 1. Lando Norris ha vinto una gara pazza, iniziata in condizioni di bagnato e finita sull’asciutto in regime di safety car per un incidente occorso a Fernando Alonso negli ultimi giri, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, penalizzato dall’ingresso in pista della safety car. Sale sul podio anche Lewis Hamilton, che ha beneficiato di un’ottima strategia da parte della Ferrari che ha anticipato la sosta ai box rispetto agli altri piloti in top 10 per inserire le gomme da asciutto che hanno permesso al britannico di chiudere Terzo.Leclerc non parte: la sua Ferrari contro un muro in ricognizione Gara da dimenticare invece per Charles Leclerc, che non è riuscito neanche a partire dopo aver messo a muro la sua Ferrari nel giro di ricognizione prima della sistemazione in griglia di partenza. 🔗 Doppietta McLaren nellarace del Gp didi Formula 1. Landoha vinto una gara pazza, iniziata in condizioni di bagnato e finita sull’asciutto in regime di safety car per un incidente occorso a Fernando Alonso negli ultimi giri,al compagno di squadra Oscar, penalizzato dall’ingresso in pista della safety car. Sale sul podio anche Lewis, che ha beneficiato di un’ottima strategia da parte della Ferrari che ha anticipato la sosta ai box rispetto agli altri piloti in top 10 per inserire le gomme da asciutto che hanno permesso al britannico di chiudere.Leclerc non parte: la sua Ferrari contro un muro in ricognizione Gara da dimenticare invece per Charles Leclerc, che non è riuscito neanche a partire dopo aver messo a muro la sua Ferrari nel giro di ricognizione prima della sistemazione in griglia di partenza. 🔗 Lapresse.it

