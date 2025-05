Governo Trump esenta i ricambi auto messicani dai dazi grazie al trattato commerciale

© Quotidiano.net - Governo Trump esenta i ricambi auto messicani dai dazi grazie al trattato commerciale Governo di Donald Trump ha esentato i pezzi di ricambio per auto messicani dal pagamento dei dazi a causa del trattato commerciale esistente tra i due paesi e il Canada, ha annunciato la presidente del Messico Claudia Sheinbaum, come riportato dai principali media del paese latinoamericano."Ieri c'è stata una notizia molto buona per il Messico, è uscita una pubblicazione dagli Stati Uniti, dalla Cbp (l'agenzia delle dogane e della protezione delle frontiere Usa) che attesta che i pezzi di ricambio auto prodotti in Messico hanno zero dazi, una notizia che a causa delle troppe notizie non è stata apprezzata", ha detto oggi Sheinbaum nella sua conferenza stampa quotidiana.Da parte sua, il ministro dell'Economia, Marcelo Ebrard, ha precisato che il documento pubblicato ieri dal Governo degli Stati Uniti fornisce istruzioni specifiche alle autorità doganali in cui si sottolinea che i ricambi auto prodotti in Messico non pagheranno dazi. 🔗 Ildi Donaldhato i pezzi dio perdal pagamento deia causa delesistente tra i due paesi e il Canada, ha annunciato la presidente del Messico Claudia Sheinbaum, come riportato dai principali media del paese latinoamericano."Ieri c'è stata una notizia molto buona per il Messico, è uscita una pubblicazione dagli Stati Uniti, dalla Cbp (l'agenzia delle dogane e della protezione delle frontiere Usa) che attesta che i pezzi diprodotti in Messico hanno zero, una notizia che a causa delle troppe notizie non è stata apprezzata", ha detto oggi Sheinbaum nella sua conferenza stampa quotidiana.Da parte sua, il ministro dell'Economia, Marcelo Ebrard, ha precisato che il documento pubblicato ieri daldegli Stati Uniti fornisce istruzioni specifiche allerità doganali in cui si sottolinea che iprodotti in Messico non pagheranno. 🔗 Quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Attrarre ricercatori in fuga da Trump, ma come? Iannantuoni (Crui): "Il piano del governo è giusto. Ma serve continuità" - Mentre il sistema universitario statunitense vacilla sotto il peso di tagli federali e pressioni politiche, l’Italia prova a riportare a casa i suoi cervelli (e magari attrarne di nuovi). Alme... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

L’onda populista di Trump si infrange in Canada. In Italia è diverso: i populisti sono al governo e all’opposizione. Meloni può navigare tranquilla - Il Commonwealth funziona meravigliosamente bene, meglio sicuramente dell’Unione europea: il liberale Mark Carney, governatore della Banca d’Inghilterra fino a due anni fa, sarà il nuovo primo ministro del Canada. Sconfitto il conservatore trumpiano Pierre Poilievre, rimasto senza seggio in Parlamento. Congratulazioni da von der Leyen, sicura che si potrà sviluppare “un commercio libero ed equo”. L’indiano Narendra Modi, Emanuel Macron, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e la presidente del Messico, Claudia Shenbaum fra i primi a congratularsi con Mark Carney. 🔗ildifforme.it

Donald Trump: "Governo gli Usa e il mondo, nessuno può fermarmi" | Wsj: "Il presidente americano intende esentare produttori di auto dal pagamento di alcuni dazi" - Secondo i media, il presidente prepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni. Nel frattempo calano i consensi tra gli elettori ispanici: il 61% lo boccia. Ma il tycoon non ci sta e attacca la stampa: "Disonesta, imbroglia sui sondaggi" 🔗tgcom24.mediaset.it

Approfondimenti da altre fonti

Governo Trump esenta i ricambi auto messicani dai dazi grazie al trattato commerciale; Trump esenta dai dazi le Big Oil che lo hanno sostenuto. Pechino: dazi al 34% su merci Usa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sheinbaum, 'ricambi auto messicani esentati dai dazi Usa' - Il governo di Donald Trump ha esentato i pezzi di ricambio per auto messicani dal pagamento dei dazi a causa del trattato commerciale esistente tra i due paesi e il Canada, ha annunciato la presidente ... 🔗ansa.it

Trump esenta dai dazi smartphone, computer e chip - L'amministrazione Trump ha esentato smartphone, computer e altri prodotti elettronici come i chip di memoria dai cosiddetti dazi reciproci, mossa che potrà avvantaggiare colossi del settore come ... 🔗unionesarda.it

Trump, sui dazi reciproci marcia indietro su smartphone, computer e chip. Esentati i prodotti anche dalla Cina - Ultim'ora news 20 aprile ore 17 Il presidente americano Donald Trump ha esentato smartphone, computer e altri dispositivi elettronici dai dazi reciproci. Secondo quanto riporta Bloomberg, la decisione ... 🔗milanofinanza.it