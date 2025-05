Gossip e retroscena sull' Isola dei Famosi

© Donnemagazine.it - Gossip e retroscena sull'Isola dei Famosi Isola dei Famosi con Simona Ventura e Antonella Mosetti. Il ritorno di Simona Ventura e Antonella Mosetti all’Isola dei Famosi su Donne Magazine. 🔗 Scopri i dettagli sul nuovo inizio dell'deicon Simona Ventura e Antonella Mosetti. Il ritorno di Simona Ventura e Antonella Mosetti all’deisu Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'addizionale municipale frena l'estate di Ryanair sull'Isola: "Nessun volo in più in Sicilia" - Per Ryanair la prossima stagione estiva in Sicilia sarà "robusta, ma non di crescita", frenata dall'addizionale municipale che aumenterà di 50 centesimi al mese a partire dal 1° aprile 2025 negli aeroporti più grandi d'Italia. Ad annunciarlo è stata la stessa compagnia aerea, che oggi a Palermo... 🔗palermotoday.it

Nubifragio sull’Isola dell’Elba: le auto sommerse a Portoferraio - (LaPresse) – Un nubifragio sta interessando l’isola d’Elba con oltre 56 mm di pioggia caduti in una sola ora a Portoferraio. 🔗lapresse.it

Maltempo, ore di paura sull’isola d’Elba: persone salvate in extremis dall’acqua. Dove si sta spostando ora il temporale - Salvataggi in extremis, persone bloccate dal fango, scuole e pizzerie minacciate dall’acqua. È l’allarmante situazione che si sta vivendo in queste ore all’isola d’Elba, al largo della Toscana. Maltempo, ore di paura sull’isola d’Elba: persone salvate in extremis dall’acqua. Dove si sta spostando ora il temporale (ANSA FOTO) – Notizie.comIl maltempo ha colpito l’area con 65 millimetri di pioggia che sono caduti in brevissimo tempo. 🔗notizie.com

Cosa riportano altre fonti

Simona Ventura torna all'Isola dei famosi? I dettagli sul clamoroso retroscena; Chiara Ferragni, retroscena sulla liaison con Achille Lauro: galeotta l'Isola di Albarella. Perché; Simona Ventura svela i retroscena sulla prima edizione de L’Isola dei Famosi: «La concorrenza era preoccupata.; Ferragni-Lauro, amore polesano. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Isola dei Famosi, retroscena Marzano: 'Lite che ha lasciato il segno tra due naufraghi' - 'I dettagli sono ancora top secret, ma chi era presente parla di un momento di forte tensione' ha aggiunto la blogger ... 🔗it.blastingnews.com

Isola dei Famosi, il retroscena su Simona Ventura e Antonella Mosetti - Come è noto Antonella Mosetti sarà fra i naufraghi dell’ Isola dei Famosi, mentre Simona Ventura affiancherà Veronica Gentili nei panni di opinionista. L’inviato in Honduras invece sarà Pierpaolo ... 🔗dilei.it

Isola dei Famosi, l'eco del rapporto tra Simona Ventura ed Antonella Mosetti - Antonella Mosetti e Simona Ventura, di nuovo insieme, stavolta all'Isola dei Famosi, saranno terminati gli screzi del passato, i fan sono in attesa di sapere. 🔗notizie.it