Gorle chiuso il test ai varchi | dal 12 maggio si passa alla Martinella

© Ecodibergamo.it - Gorle, chiuso il test ai varchi: dal 12 maggio si passa alla Martinella

Gorle: com’è noto per due mesi (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9) i due accessi da nord, quelli da via Trento e via Martinella, sono stati chiusi al traffico per i non residenti. 🔗 LA SPERIMENTAZIONE. Si è chiusa la controversa sperimentazione del Comune di: com’è noto per due mesi (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9) i due accessi da nord, quelli da via Trento e via, sono stati chiusi al traffico per i non residenti. 🔗 Ecodibergamo.it

Gorle, i varchi chiusi superano anche il test delle scuole: “Riflessi positivi sul traffico provinciale” - Gorle. “Il vero test non è ancora arrivato”, spiegavano i vigili nella mattina di lunedì 3 marzo, primo giorno di chiusure a Gorle con la sperimentazione viabilistica che ha portato allo stop ai varchi di ingresso al paese in via Martinella e in corrispondenza della rotonda di via Trento, ogni mattina dalle 7 alle 9. Riferimento non casuale a mercoledì 5 marzo, giorno di riapertura delle scuole dopo le vacanze di Carnevale. 🔗bergamonews.it

Gorle, chiusi i varchi di via Martinella e via Trento: ma il vero test sarà da mercoledì - È partita puntualissima alle 7 di lunedì 3 marzo la sperimentazione viabilistica del Comune di Gorle che ha scelto di chiudere i varchi di ingresso al paese in via Martinella e in corrispondenza della rotonda di via Trento. Si tratta di due strade spesso utilizzate dagli automobilisti diretti verso Bergamo per evitare le code lungo la Provinciale 35 che collega Nembro con il capoluogo. All’incrocio tra via Martinella e via Quasimodo, gli utenti non residenti provenienti da Torre Boldone non potranno accedere a Gorle, stesso provvedimento alla rotonda di via Trento per gli automobilisti ... 🔗bergamonews.it

Gorle, in un giorno 642 veicoli in meno: «Il test funziona, meno traffico e smog» - IL PROVVEDIMENTO . I primi dati: cala il flusso dei mezzi (auto, furgoni, camioncini e moto) in via Martinella, e diminuisce in modo vistoso, soprattutto il caos in via Trento. Soddisfatto il sindaco: «La sperimentazione funziona» 🔗ecodibergamo.it

Gorle, chiuso il test ai varchi: dal 12 maggio si passa alla Martinella - LA SPERIMENTAZIONE. Si è chiusa la controversa sperimentazione del Comune di Gorle: com’è noto per due mesi (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9) i due accessi da nord, quelli da via Trento e via ... 🔗ecodibergamo.it

Stop anticipato ai varchi chiusi a Gorle: da maggio verde fisso al semaforo della Martinella - Bergamo. Sperimentazione ai varchi di Gorle chiusa in anticipo e nuovo test al semaforo della Martinella. È questa la principale ipotesi di lavoro emersa al tavolo in Prefettura nel pomeriggio di ... 🔗bergamonews.it

Viabilità tra Bergamo, Torre Boldone e Gorle: ecco come cambia la viabilità dal 3 maggio - L’INCROCIO . Da maggio verde continuo per chi viaggia lungo la sp35. Svolta obbligatoria a destra da Redona e chi proviene dal rondò delle valli potrà girare verso Gorle. Berlanda: test vero a scuole ... 🔗ecodibergamo.it