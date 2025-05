Gommone da rafting alla deriva senza nessuno a bordo | si teme il peggio

© Trentotoday.it - Gommone da rafting alla deriva senza nessuno a bordo: si teme il peggio Gommone da rafting senza nessuno a bordo. A quanto si apprende, ieri l'imbarcazione era stata avvistata con tre persone a bordo.Le operazioni. 🔗 I vigili del fuoco di Trento stanno battendo palmo a palmo il tratto del fiume Adige compreso tra Ravina e la diga di Mori dopo il ritrovamento di unda. A quanto si apprende, ieri l'imbarcazione era stata avvistata con tre persone a.Le operazioni. 🔗 Trentotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Daniil Medvedev alla deriva: crisi senza fine, netta sconfitta con Munar a Miami - Nuova controprestazione per il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 7, eliminato dallo spagnolo Jaume Munar nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami: sul cemento outdoor della Florida l’iberico si impone con un netto 6-2 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco. Nel primo set si capisce subito l’andazzo del match, con il russo che già nel secondo game deve risalire dal 15-40. L’equilibrio dura fino al 2-2, poi lo spagnolo domina il resto della frazione, con un parziale di 16 punti a 5 che gli frutta due break, a quindici ed a trenta, rispettivamente nel sesto e nell’ottavo ... 🔗oasport.it

Bloccati con l’auto in mezzo al torrente. Salvati dai vigili del fuoco col gommone da rafting - Grosseto, 26 febbraio 2025 – Maltempo, paura per due persone che erano rimaste bloccate all’interno della propria auto – una Jeep – nelle acque del Gretano. Il torrente era pieno d’acqua ma il conducente ha deciso di attraversarlo lo stesso, solo che a un certo punto la vettura ha perso aderenza con il terreno e si è inclinata su un fianco, bloccando i due a bordo dell’auto. Il fatto è avvenuto nella zona di confine fra i comuni di Roccastrada e di Civitella Paganico. 🔗lanazione.it

Grosseto: auto finisce in un torrente. Due persone soccorse con gommone da rafting (foto) - Intervento dei vigili del fuoco oggi, 26 febbraio 2025, in provincia di Grosseto per il recupero di due persone bloccate all’interno della propria vettura nel letto del torrente Gretano L'articolo Grosseto: auto finisce in un torrente. Due persone soccorse con gommone da rafting (foto) proviene da Firenze Post. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Trentino, gommone da rafting alla deriva senza nessuno a bordo: si teme il peggio; Tragedia nel fiume Lao, per la morte di Denise due persone rinviate a giudizio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rovereto, gommone da rafting vuoto trovato lungo l'Adige - Un ritrovamento preoccupante e insolito. La mattina di sabato 3 maggio i vigili del fuoco hanno rinvenuto un grosso gommone da rafting lungo l'Adige all'altezza del Millennium Center presso la pista ... 🔗msn.com

Rafting: cos'è, dove farlo e tutto quello che devi sapere - Il rafting è uno sport acquatico che consiste nella discesa di fiumi a bordo di un gommone, affrontando rapide ... Difatti, il termine deriva dall’inglese “raft”, che significa “zattera”. 🔗msn.com

Scopri il body rafting, un’esperienza super emozionante per esplorare gole e fiumi senza l’ausilio del gommone - Cos’è il body rafting Il body rafting è una disciplina sportiva che consiste nel lasciarsi trasportare dalla corrente di un fiume, senza l’uso di imbarcazioni o supporti rigidi. Equipaggiati ... 🔗menshealth.com