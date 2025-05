Gommone alla deriva nessun dramma | le ricerche finiscono bene

© Trentotoday.it - Gommone alla deriva, nessun dramma: le ricerche finiscono bene

Gommone vuoto nei pressi di Rovereto. L’imbarcazione era stata avvistata il giorno prima, 3 maggio, intorno alle ore 17, nei pressi di Ravina, con a bordo alcuni giovani.Inizialmente non si era. 🔗 Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio lungo il fiume Adige, dopo il ritrovamento di unvuoto nei pressi di Rovereto. L’imbarcazione era stata avvistata il giorno prima, 3 maggio, intorno alle ore 17, nei pressi di Ravina, con a bordo alcuni giovani.Inizialmente non si era. 🔗 Trentotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

ESCLUSIVA IN – Ravezzani: «Inter, importante mantenere ‘low profile’. Col Milan nessun dramma!» - Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore sportivo, ha concesso un’intervista esclusiva a Inter-News.it. Il passaggio alle semifinali di Champions League, la sconfitta di Bologna e la prossima sfida col Milan in Coppa Italia sono i temi trattati. Ravezzani, una super Inter ha superato il Bayern Monaco per accedere alle semifinali di Champions League. Quali sono le sue sensazioni sul punto? L’Inter ha fatto una grande impresa. 🔗inter-news.it

Chianti Rufina: “Dazi, nessun dramma. Ora confronto diretto coi fornitori” - Rufina (Firenze), 3 aprile 2025 – Preoccupati ma non allarmati. Il Consorzio Chianti Rufina guarda ai dazi statunitensi non con lo spirito di chi vede tutto nero, ma con la volontà di coloro che intendono capire e organizzarsi al meglio. “In fondo - dice il presidente del Chianti Rufina, Federico Giuntini - non si tratta di dazi a livello di cifre percentuali così alte e gravi come era stato minacciato e come avevamo temuto. 🔗lanazione.it

Gommone da rafting alla deriva senza nessuno a bordo: si teme il peggio - I vigili del fuoco di Trento stanno battendo palmo a palmo il tratto del fiume Adige compreso tra Ravina e la diga di Mori dopo il ritrovamento di un gommone da rafting senza nessuno a bordo. A quanto si apprende, ieri l'imbarcazione era stata avvistata con tre persone a bordo. Le operazioni... 🔗trentotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Gommone alla deriva, nessun dramma: le ricerche finiscono bene; Alla deriva - Adrift - Film (2006). 🔗Su questo argomento da altre fonti

Gommone alla deriva sul fiume, nessuno a bordo: scattano le ricerche di tre dispersi - ROVERETO (TRENTO) – Un gommone da rafting ritrovato alla deriva nel fiume Adige, completamente vuoto e senza alcuna traccia delle persone che, secondo alcune testimonianze, si trovavano a bordo. È que ... 🔗nordest24.it