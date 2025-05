Gomme dell’auto distrutte Il Comune paga i danni

© Lanazione.it - Gomme dell’auto distrutte. Il Comune paga i danni danni al mezzo per oltre mille euro. E a seguito della richiesta di risarcimento danni che aveva provveduto ad inviare al Comune di Montelupo per chiedere conto del sinistro, sarà l’ente a coprire una parte del danno sulla base dell’accordo trovato fra le parti. Protagonista della vicenda è un automobilista che lo scorso 23 novembre stava percorrendo via del Piano in direzione Cortenuova, nei pressi del cantiere del ponte di collegamento fra Empoli e Limite. A causa dell’asfalto dissestato in alcuni punti, stando a quanto si legge nella determina del Comune di Montelupo, a seguito del passaggio il veicolo in questione "ha riportato danni agli pneumatici anteriore e posteriore destro" ed a seguito di ciò il proprietario "è stato costretto a cambiare tutti e quattro gli pneumatici". 🔗 Passando per via del Piano, aveva a quanto pare centrato una buca presente sul manto stradale al volante della sua BMW riportandoal mezzo per oltre mille euro. E a seguito della richiesta di risarcimentoche aveva provveduto ad inviare aldi Montelupo per chiedere conto del sinistro, sarà l’ente a coprire una parte del danno sulla base dell’accordo trovato fra le parti. Protagonista della vicenda è un automobilista che lo scorso 23 novembre stava percorrendo via del Piano in direzione Cortenuova, nei pressi del cantiere del ponte di collegamento fra Empoli e Limite. A causa dell’asfalto dissestato in alcuni punti, stando a quanto si legge nella determina deldi Montelupo, a seguito del passaggio il veicolo in questione "ha riportatoagli pneumatici anteriore e posteriore destro" ed a seguito di ciò il proprietario "è stato costretto a cambiare tutti e quattro gli pneumatici". 🔗 Lanazione.it

