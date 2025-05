Golf Scheffler allunga di tanto tra sospensioni e ritardi Bene Manassero scivola indietro Molinari

© Oasport.it - Golf, Scheffler allunga (di tanto) tra sospensioni e ritardi. Bene Manassero, scivola indietro Molinari Scheffler è riuscito a mettere tra sè e la 2ª piazza,m dopo 36 buche della CJ Cup Byron Nelson, torneo che si sta disputando al TPC Craig Ranch in Texas. Il numero 1 al mondo, dopo un giro iniziale in -10 ha continuato a macinare un ottimo gioco e ha chiuso R2 con un totale di -18 (-8 nel venerdì di gara), lasciando indietro i connazionali Sam Stevens, fermo a -12 in 2ª posizione, e Ricky Castillo, a -11 in 3ª.Resiste il venezuelano Jhonattan Vegas. 2º dopo la prima giornata insieme al filippino Rico Hoey, Vegas si è preso la 4ª piazza in solitaria con uno score di -2 (-10 sul totale) ed è rimasto agganciato alle prime posizioni della classifica.Da tener d’occhio ancora parecchi giocatori che devono iniziare le seconde 18 buche a causa del “weather delay” imposto dal brutto tempo che ha imperversato nella zona. 🔗 Sono già 6 i colpi di distacco che Scottieè riuscito a mettere tra sè e la 2ª piazza,m dopo 36 buche della CJ Cup Byron Nelson, torneo che si sta disputando al TPC Craig Ranch in Texas. Il numero 1 al mondo, dopo un giro iniziale in -10 ha continuato a macinare un ottimo gioco e ha chiuso R2 con un totale di -18 (-8 nel venerdì di gara), lasciandoi connazionali Sam Stevens, fermo a -12 in 2ª posizione, e Ricky Castillo, a -11 in 3ª.Resiste il venezuelano Jhonattan Vegas. 2º dopo la prima giornata insieme al filippino Rico Hoey, Vegas si è preso la 4ª piazza in solitaria con uno score di -2 (-10 sul totale) ed è rimasto agganciato alle prime posizioni della classifica.Da tener d’occhio ancora parecchi giocatori che devono iniziare le seconde 18 buche a causa del “weather delay” imposto dal brutto tempo che ha imperversato nella zona. 🔗 Oasport.it

Golf, tutto pronto per l’Arnold Palmer Invitational. Scottie Scheffler difende il titolo in Florida - Tutto pronto a Orlando, Florida, per l’Arnold Palmer Invitational, Signature Event tra i più celebri e gettonati del PGA Tour. Da giovedì a domenica i migliori golfisti del mondo si affronteranno sui fairway dell’Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge per una 4 giorni di fuoco e fiamme. Difenderá il titolo Scottie Scheffler, n.1 al mondo che qui, l’anno scorso, si impose davanti a Windham Clark con ben 5 colpi di differenza. 🔗oasport.it

Golf, classifica corta al Texas Children’s Houston Open. Scheffler avanti di una lunghezza - Non si è fatto attendere troppo Scottie Scheffler. Dopo alcune gare sottotono, il n.1 al mondo ha cominciato il Texas Children’s Houston Open nel migliore dei modi, prendendosi la vetta della classifica dopo il secondo giro. Due bogey free round per il ragazzo nativo del New Jersey, che gli sono valsi uno score di -11 sul totale ed un colpo di vantaggio su Taylor Pendrith e Nico Echavarria. Quest’ultimo tuttavia, dovrà scendere in campo domattina molto presto per completare il secondo giro, sospeso per oscurità mentre il colombiano si trovava alla buca 17. 🔗oasport.it

Golf: Min Woo Lee resiste a Scheffler e vince a Houston - Vittoria di straordinaria importanza soprattutto personale per Min Woo Lee. L’australiano, con lo score di -20, fa suo il Texas Children’s Houston Open, penultimo evento prima del Masters, e sale così al numero 22 del ranking mondiale. Per lui un quarto giro da quattro birdie, un bogey (alla 16) e parecchi rischi, perché bisogna riconoscergli la bravura nell’aver saputo tenere a bada due giocatori che, normalmente, quando si accendono concedono ben poco. 🔗oasport.it

Scottie Scheffler:”Mi manca decisamente la competizione con tutti i big” - “Mi manca decisamente la competizione con tutti”, ha detto Scheffler. “Hanno alcuni giocatori abbastanza bravi nel loro tour (LIV Golf). Continuo a pensare comunque che il PGA Tour abbia di gran lunga ... 🔗golf-magazine.it

Golf, la magia del Masters di Augusta: Scheffler l'uomo da battere - Benvenuti al Masters, il primo major di golf della stagione ... il giocatore più atteso è il numero 1 del mondo Scottie Scheffler che qui ha già vinto due volte: nel 2022 e lo scorso anno. 🔗ilmessaggero.it

I Titani del Golf Scheffler e McIlroy Riflettono sull’Influenza Reciproca in Vista dello Scontro al Masters 2025 - Nel mondo del golf professionistico, Scottie Scheffler è stato in qualche modo oscurato dalle prestazioni stellari di Rory McIlroy sul PGA Tour nel 2025. Entrambi i giocatori, attualmente al primo e ... 🔗motociclismo.pt