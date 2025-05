Gol Vacca | l’attaccante non si ferma più e decide Juve Sassuolo Primavera! Tagliato un traguardo quasi da record con questa rete – VIDEO

© Juventusnews24.com - Gol Vacca: l’attaccante non si ferma più e decide Juve Sassuolo Primavera! Tagliato un traguardo (quasi) da record con questa rete – VIDEO Vacca: l’attaccante bianconero non si ferma più e marchia a fuoco Juve Sassuolo Primavera! Tagliato un traguardo (quasi) da record – VIDEOCi ha pensato Alessio Vacca a decidere Juve Sassuolo Primavera, fissando il risultato finale sul 2-1 con un pregevole colpo di testa su assist di Pagnucco. La rete odierna gli ha permesso di salire a 15 centri stagionali e tagliare un traguardo importante.Cioccolatino di Capitan Pagnucco per la testa di Alessio Vacca!Juventus U20-Sassuolo U20 2-1pic.twitter.compMjppZDUM3— JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) May 3, 2025Raggiunti nella classifica dal 200607 ad oggi per numero di reti Favilli, Da Graca e Chibozo. Meglio di lui han fatto solo Stefano Padovan (16 gol nella stagione 201213) e Davide Lanzafame (18 gol nella stagione 200607).LEGGI QUI: TUTTE LE NOTIZIE SUL CAMPIONATO Primavera . 🔗 Golbianconero non sipiù e marchia a fuocoun) daCi ha pensato Alessiore, fissando il risultato finale sul 2-1 con un pregevole colpo di testa su assist di Pagnucco. Laodierna gli ha permesso di salire a 15 centri stagionali e tagliare unimportante.Cioccolatino di Capitan Pagnucco per la testa di Alessiontus U20-U20 2-1pic.twitter.compMjppZDUM3—ntusnil (@nilntus) May 3, 2025Raggiunti nella classifica dal 200607 ad oggi per numero di reti Favilli, Da Graca e Chibozo. Meglio di lui han fatto solo Stefano Padovan (16 gol nella stagione 201213) e Davide Lanzafame (18 gol nella stagione 200607).LEGGI QUI: TUTTE LE NOTIZIE SUL CAMPIONATO. 🔗 Juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Chi è Douvikas, l'attaccante del Como che ha segnato il primo gol in Serie A - Il Como si è mosso nelle ultime ore del mercato di gennaio per sostituire Belotti andato al Benfica: i lariani, dopo il naufragio della trattativa... 🔗calciomercato.com

Napoli, biennale per l’attaccante da 30 gol in stagione - La squadra partenopea ha ufficialmente firmato un contratto di due anni con un giovane attaccante delle proprie giovanili. Il giocatore ha già segnato circa 30 gol in stagione Ora è ufficiale: il Napoli ha deciso di far firmare un contratto biennale a due giovani campioncini del proprio vivaio. Si trattano di Francesco Fattoruso e Stefano […] L'articolo Napoli, biennale per l’attaccante da 30 gol in stagione proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Doppietta Kean: l’attaccante ex Juve riapre Germania-Italia. Super gol per il 3-2 degli Azzurri – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Doppietta Kean: l’ex Juve riapre Germania-Italia. La rete del 3-2 è da bomber vero: ecco i gol del centravanti – VIDEO Germania Italia è ancora aperta: la doppietta di Moise Kean ha riacceso le speranze degli Azzurri a Dortmund. Protagonista l’ex bianconero con due reti nella ripresa, il secondo gol è da bomber vero. Questa la doppietta di Kean nel secondo tempo del match di Nations League. 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Juve, tre attaccanti in cerca d'autore; Vacca, talento da Juve e Nazionale: Vivo per il gol, grazie a Magnanelli; Gol, spettacolo e un attaccante infallibile: la Juventus schianta il Lecce e punta le fasi finali; Primavera 1, l'Inter manda... in Vacca due gol di vantaggio. La punta guida il ribaltone Juve nella ripresa: a Vinovo è 3-2. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Gol Cudrig, l’attaccante bianconero “ricama” la qualificazione della Juventus Next Gen ai playoff con un gran colpo di testa – VIDEO - Gol Cudrig, l’attaccante mette a segno un gran gol in Juventus Next Gen Cavese: il suo colpo colpo di testa è imperioso Juventus Next Gen Cavese non ha solo consacrato Simone Guerra. La sfida di ... 🔗juventusnews24.com

Sampdoria, Massimo Coda alla ricerca del gol: le statistiche non sorridono all’attaccante blucerchiato. Ecco perché - Proprio il gol è il problema dell’attaccante della Sampdoria come sottolinea Opta: infatti Coda ha siglato solo sette reti in 29 presenze in questo campionato e non ha mai fatto peggio a questo punto ... 🔗sampnews24.com

Sampdoria, Massimo Coda alla ricerca del gol: le statistiche non sorridono all’attaccante blucerchiato. Ecco perché - Proprio il gol è il problema dell’attaccante della Sampdoria come sottolinea Opta: infatti Coda ha siglato solo sette reti in 29 presenze in questo campionato e non ha mai fatto peggio a questo ... 🔗informazione.it