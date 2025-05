Gol Huijsen l’ex difensore della Juve strega anche l’Emirates Stadium | grande rete di testa in Arsenal Bournemouth – VIDEO

© Juventusnews24.com - Gol Huijsen, l’ex difensore della Juve strega anche l’Emirates Stadium: grande rete di testa in Arsenal Bournemouth – VIDEO Huijsen, l’ex difensore della Juve strega anche l’Emirates Stadium: il VIDEO della rete dello spagnoloAltra rete, altra prestazione rilevante di Dean Huijsen, ex difensore della Juve che sta continuando a stregare tutta Europa. grande colpo di testa da parte dello spagnolo che ha pareggiato la sfida tra l’Arsenal e il Bournemouth poi vinta proprio dagli ospiti.Great prospect this Huijsen kid.. pic.twitter.comHQT1uB09U0— Juventus News Live (@Juvenewslive) May 3, 2025Sui social i tifosi bianconeri continuano a vedere la cessione del calciatore come un grandissimo rimpianto: Huijsen continua a stupire e tantissimi top club lo vogliono. .com 🔗 Gol: ildello spagnoloAltra, altra prestazione rilevante di Dean, exche sta continuando are tutta Europa.colpo dida parte dello spagnolo che ha pareggiato la sfida tra l’e ilpoi vinta proprio dagli ospiti.Great prospect thiskid.. pic.twitter.comHQT1uB09U0—ntus News Live (@newslive) May 3, 2025Sui social i tifosi bianconeri continuano a vedere la cessione del calciatore come un grandissimo rimpianto:continua a stupire e tantissimi top club lo vogliono. .com 🔗 Juventusnews24.com

Huijsen Bournemouth, tutti pazzi per l’ex Juventus! Un altro top club si iscrive alla corsa per il difensore. Le cifre della clausola - di Redazione JuventusNews24Huijsen Bournemouth, tutti pazzi per l’ex Juventus! Le cifre della clausola rescissoria e tutti gli aggiornamenti Tutti pazzi per Dean Huijsen. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, anche il Bayern Monaco si sarebbe iscritto alla corsa per l’ex Juventus. La concorrenza però è agguerritissima: sul difensore sono segnalate anche Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Newcastle e Tottenham. 🔗juventusnews24.com

Huijsen Juve: bocciato da Thiago Motta e Giuntoli, adesso c’è il Real Madrid. Retroscena sulla cessione del difensore olandese - di Redazione JuventusNews24Huijsen Juve: bocciato da Thiago Motta e Giuntoli. Retroscena sulla cessione del difensore classe 2005, finito nel mirino del Real Madrid Dean Huijsen, nel giro di pochi mesi, è passato da “esubero” della Juve a gioiello ambito anche dal Real Madrid. Nella scorsa estate il difensore olandese è stato bocciato sul campo da Thiago Motta e ceduto da Cristiano Giuntoli. Oggi, dopo l’esplosione in Premier ed il debutto con la Nazionale spagnola, il classe 2005 sarebbe vicino al Real Madrid. 🔗juventusnews24.com

L'ex Juve Huijsen verso il Chelsea: i londinesi hanno sorpassato il Real Madrid - Ex giocatore della Juventus, attualmente in forza al Bournemouth, Dean Huijsen sarebbe oggetto di un acceso duello di mercato che vede Chelsea e Real Madrid protagonisti: stando ad ... 🔗tuttojuve.com

Huijsen via dal Bournemouth? Iraola mette le cose in chiaro con un annuncio che coinvolge anche lo juventino Kelly! Le parole - Huijsen lascerà il Bournemouth a fine stagione? L’allenatore Iraola annuncia una novità alquanto inaspettata: coinvolto anche lo juventino Kelly! Dean Huijsen seguirà le orme di Lloyd Kelly nel percor ... 🔗juventusnews24.com

Huijsen, novità nel futuro dell’ex Juventus! Real Madrid superato da quest’altra big europea, ecco dove potrebbe trasferirsi il classe 2005 - Huijsen, ci sono aggiornamenti nel futuro dell’ex Juventus! Real Madrid più defilato, è stato superato da quest’altra big europea Secondo quanto riportato da AS, si accende l’asta per il futuro di Dea ... 🔗juventusnews24.com