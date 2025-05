Gol Boufandar il centrocampista corona la sua bellissima stagione con una rete decisiva contro il Sassuolo – VIDEO

© Juventusnews24.com - Gol Boufandar, il centrocampista corona la sua bellissima stagione con una rete decisiva contro il Sassuolo – VIDEO Boufandar, stagione da incorniciare per il centrocampista! Sblocca la gara con una rete che spicca con quella giocataLa Juventus Primavera ha battuto anche il Sassuolo per 2-1 e consolida un posto in piena zona playoff scudetto. Uno dei protagonisti della partita è stato certamente Boufandar.Under 20 meritatamente in vantaggio!Ottimo spunto di Finocchiaro che premia l'inserimento di Boufandar (uno dei migliori di questa stagione), che conclude a rete.Juventus U20-Sassuolo U20 1-0pic.twitter.comDYJxLVihDU— JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) May 3, 2025Il centrocampista si è reso protagonista dell’azione che ha sbloccato la partita del JTC. Il numero 5 bianconero è stato abile nell’inserirsi sul filtrante di Finocchiaro e a battere il portiere del Sassuolo. .com 🔗 Golda incorniciare per il! Sblocca la gara con unache spicca con quella giocataLa Juventus Primavera ha battuto anche ilper 2-1 e consolida un posto in piena zona playoff scudetto. Uno dei protagonisti della partita è stato certamente.Under 20 meritatamente in vantaggio!Ottimo spunto di Finocchiaro che premia l'inserimento di(uno dei migliori di questa), che conclude a.Juventus U20-U20 1-0pic.twitter.comDYJxLVihDU— JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) May 3, 2025Ilsi è reso protagonista dell’azione che ha sbloccato la partita del JTC. Il numero 5 bianconero è stato abile nell’inserirsi sul filtrante di Finocchiaro e a battere il portiere del. .com 🔗 Juventusnews24.com

