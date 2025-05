Gol Asllani il centrocampista freddo dal dischetto! Inter in vantaggio – VIDEO

© Internews24.com - Gol Asllani, il centrocampista freddo dal dischetto! Inter in vantaggio – VIDEO Asllani, il centrocampista freddo dal dischetto! Inter in vantaggio nella sfida contro il Verona. Le immagini da San SiroSi sblocca subito la gara di San Siro tra Inter e Verona, valida per la 35a giornata di Serie A. Fischiato un calcio di rigore a favore dei nerazzurri per un tocco di mano di Valentini. Manganiello è stato richiamato dal VAR per confermare la decisione. Penalty solare. Dal dischetto, visto l'assenza di Calhanoglu si presenta il sostituto di giornata, Asllani, che freddo davanti a Montipò non sbaglia. Nerazzurri subito in vantaggio e gara che si può mettere decisamente in discesa.?? GOAL: Asllani?? Inter 1-0 Hellas Veronapic.twitter.comklVJkXTFqs— Goals Xtra (@GoalsXtra) May 3, 2025 ECCO LE IMMAGINI ED IL RACCONTO DEL GOL:8? Rigore per l'Inter! – Manganiello richiamato all'on field review, cambia deciso e assegna i calcio di rigore.

