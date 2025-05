Gli USA preparano sanzioni contro la Russia | Trump le approverà?

© Periodicodaily.com - Gli USA preparano sanzioni contro la Russia: Trump le approverà? preparano nuove sanzioni contro la Russia che colpiranno il settore energetico. Il presidente americano Donald Trump le approverà? Gli USA preparano sanzioni contro la Russia: cosa farà Trump? I funzionari del governo statunitense hanno preparato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Tuttavia, non è chiaro se il presidente Donald Trump approverà . 🔗 Gli USAnuovelache colpiranno il settore energetico. Il presidente americano Donaldle? Gli USAla: cosa farà? I funzionari del governo statunitense hanno preparato un nuovo pacchetto dila. Tuttavia, non è chiaro se il presidente Donald. 🔗 Periodicodaily.com

Su altri siti se ne discute

Trump valuta sanzioni contro la Russia, gli Usa sempre più insofferenti verso Putin - Come sta vivendo Mosca questi giorni turbolenti che stanno ridefinendo lo scenario della guerra in Ucraina? E, soprattutto, Vladimir Putin intende rispondere alla ferma richiesta di Donald Trump di porre fine al conflitto? I vari fronti aperti riguardano principalmente il campo di battaglia, dove la Russia continua a fare progressi, cercando di ottenere quanta più terra possibile; la crescente tensione con l’Europa, dove la propaganda del Cremlino intensifica le minacce in risposta alla recente approvazione da parte del Consiglio Ue del piano di riarmo proposto da Ursula Von der Leyen; e, ... 🔗thesocialpost.it

Oro: piano straordinario contro i dazi. Meno affari Usa, più nei Paesi europei. Sale la paura delle sanzioni di Trump - "Dobbiamo passare all’azione; lavorare ad una strategia comune per aggredire i mercati europei in vista di probabili dazi americani", spiega Giordana Giordini, presidente della sezione oreficeria gioielleria di Confindustria Toscana Sud. Questo l’obiettivo della ricerca "Le vendite di oreficeria in Europa", elaborata da Ice in accordo con Confindustria Federorafi che verrà presentato domani, alle 17. 🔗lanazione.it

"Trump prepara un piano per alleggerire le sanzioni Usa contro la Russia" - L'agenzia Reuters riporta che gli americani discuteranno nei prossimi giorni con i russi dell'allentamento delle misure punitive 🔗ilgiornale.it

Ne parlano su altre fonti

Gli Stati Uniti preparano sanzioni contro la Russia per l'Ucraina, ma non è chiaro se Trump le firmerà, secondo fonti; Guerra Ucraina - Russia, le news del 2 aprile. Attacco russo sulla città di Zelensky: 3 morti; Gli USA preparano sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Una politica allucinante (A.P.); Il match del secolo deve ancora iniziare: è America-Cina. Xi si prepara così. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Media: anche Gazprom nel mirino di possibili sanzioni Usa - Il gigante energetico russo statale Gazprom e importanti entità coinvolte nei settori delle risorse naturali e bancario figurano tra gli obiettivi delle nuove sanzioni economiche contro Mosca finalizz ... 🔗ilsole24ore.com

Zelensky: Usa rafforzino le sanzioni contro la Russia, viola accordi - Ma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in particolare, ha invitato Washington a rafforzare le sanzioni contro la Russia come risposta, secondo Kiev, al mancato rispetto dell'accordo. 🔗quotidiano.net

Sanzioni Usa alla Cpi, 79 Paesi dell’Onu contro. Ma l’Italia si sfila e non firma la lettera - Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Aderisco all’'Appello per una sicurezza democratica' promosso da oltre 250 giuspubblicisti, da De Siervo a Zaccaria. Il decreto sicurezza è un modello di ... 🔗ilfattoquotidiano.it