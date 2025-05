Gli Usa e lo spauracchio di una guerra civile | scatta la mobilitazione contro Trump

© It.insideover.com - Gli Usa e lo spauracchio di una “guerra civile”: scatta la mobilitazione contro Trump contro politico senza precedenti può scivolare verso una “guerra civile”? Un sondaggio del Pew Research Center del 2020, Political Polarization in the American Public, rivelava dati allarmanti sulla democrazia statunitense: l’80% degli americani percepiva un netto aumento delle divisioni tra repubblicani e democratici rispetto a dieci anni prima, mentre il 76% dei democratici e il 60% dei repubblicani vedeva nel partito opposto una minaccia ai valori fondamentali del Paese. In questo clima di estrema polarizzazione, negli ultimi anni si è più volte ipotizzato il rischio di una seconda guerra civile americana.A tal proposito, un sondaggio di Rasmussen Reports dello scorso anno riportava che il 41% degli americani teme una guerra civile entro i prossimi cinque anni, con il 16% che la considera “molto probabile”. 🔗 Una società lacerata da guerre culturali e da un livello di spolitico senza precedenti può scivolare verso una “”? Un sondaggio del Pew Research Center del 2020, Political Polarization in the American Public, rivelava dati allarmanti sulla democrazia statunitense: l’80% degli americani percepiva un netto aumento delle divisioni tra repubblicani e democratici rispetto a dieci anni prima, mentre il 76% dei democratici e il 60% dei repubblicani vedeva nel partito opposto una minaccia ai valori fondamentali del Paese. In questo clima di estrema polarizzazione, negli ultimi anni si è più volte ipotizzato il rischio di una secondaamericana.A tal proposito, un sondaggio di Rasmussen Reports dello scorso anno riportava che il 41% degli americani teme unaentro i prossimi cinque anni, con il 16% che la considera “molto probabile”. 🔗 It.insideover.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Borse europee in calo: escalation guerra commerciale Usa-Cina pesa su mercati - Peggiorano le Borse europee in vista dell'apertura in profondo rosso di Wall Street, con gli investitori messi in fuga dall'escalation nella guerra commerciale tra Usa e Cina. L'indice paneuropeo Stoxx 600 cede il 4,5%, con le vendite che non risparmiano nessuno: Francoforte cede il 4,3%, Parigi il 4,2%, Milano il 4,1% e Londra il 3,8%. Le vendite sui farmaceutici, minacciati di nuovi dazi dal presidente americano affondano le Borse di Copenaghen (-6,4%), dove è quotata Novo Nordisk (-7,6%), e Zurigo (-5,6%), su cui sprofondano Novartis (-8,4%) e Roche (-6,8%). 🔗quotidiano.net

Europa-USA: guerra dei dazi? Von der Leyen avverte: “Se attaccano, reagiremo” - L’Unione Europea si trova di fronte a una tempesta commerciale: i nuovi dazi statunitensi, ormai imminenti, minacciano di squilibrare i rapporti economici tra le due sponde dell’Atlantico. Tra appelli alla trattativa e ipotesi di controffensive mirate, i leader europei cercano la strategia giusta per non soccombere alla pressione americana. Urso: “Basta rincorrere gli Usa, l’Europa […] L'articolo Europa-USA: guerra dei dazi? Von der Leyen avverte: “Se attaccano, reagiremo” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

“Ucraina come Berlino dopo la guerra”: sconcerto per la proposta del generale Usa - “Spartire l’Ucraina come Berlino dopo la Seconda guerra mondiale.” È bastata questa frase, pronunciata dal generale Keith Kellogg in un’intervista al Times, a far tremare le cancellerie europee e a incendiare il dibattito sulle ipotesi future per il conflitto ucraino. Il paragone con la Germania nazista è apparso a molti come un rovesciamento storico tanto azzardato quanto potenzialmente pericoloso: l’Ucraina, vittima di un’invasione, viene apparentemente considerata come l’aggressore sconfitto di ottant’anni fa. 🔗thesocialpost.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Usa, ci sono più armi in giro che residenti; Così la paura della guerra civile ha influenzato la cultura Usa; Civil War è un film sulla guerra e sulle immagini ma nessuna delle due è raccontata bene; CIVIL WAR. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Vietnam: come scoppiò la guerra che ha spaccato e mobilitato gli USA come nessun’altra - Il primo maggio del 1975 i vietcong e l’esercito del generale Giap presero Saigon e gli americani fuggirono. Fu la più clamorosa sconfitta politica e militare subita dagli Stati Uniti nella loro ... 🔗msn.com

Usa 2024, una nuova guerra civile americana è possibile? - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it

La nascita degli Stati Uniti: dalla conquista alla guerra civile - Le economie del Nord e del Sud degli USA erano molto diverse, con il Sud basato su piantagioni di cotone e schiavitù, portando alla guerra civile. La guerra civile americana iniziò nel 1861 e ... 🔗skuola.net