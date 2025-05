Gli USA criticano la Germania per aver etichettato l’AfD come estremista

© Periodicodaily.com - Gli USA criticano la Germania per aver etichettato l'AfD come "estremista" criticano la Germania per aver etichettato il partito Alternative für Deutschland (AfD) come "partito estremista di destra". "Questa non è democrazia, è tirannia sotto mentite spoglie", ha detto detto il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Gli USA criticano la Germania per la decisione sull'AfD L'intelligence tedesca BfV ha classificato il partito Alternative

