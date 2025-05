Gli Usa alzano la posta l’Iran chiede fiducia Cosa succede attorno ai negoziati sul nucleare

© Formiche.net - Gli Usa alzano la posta, l’Iran chiede fiducia. Cosa succede attorno ai negoziati sul nucleare negoziati tra Iran e Stati Uniti, ma l’incontro è stato rimandato per “motivi tecnici e logistici”, secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi. Siamo verso il quarto appuntamento di questo ciclo di colloqui, finora descritti come positivi e propositivi, verso la costruzione di un’intesa per gestire il programma nucleare di Teheran. Ci sono stati un primo meeting a Muscat, poi un secondo a Roma e un terzo ancora a Muscat, i cui risultati sono stati finora descritti sempre come “molto positivi”. Adesso le fonti che stanno raccontando la situazione spiegano che tutto dipende “dell’approccio degli Stati Uniti”.Le sanzioni statunitensi contro l’Iran durante i colloqui nucleari non stanno aiutando le parti a risolvere la disputa nucleare attraverso la diplomazia, spiegano gli iraniani, che vorrebbero incassare velocemente qualCosa. 🔗 Oggi Roma (o meglio la residenza dell’ambasciatore omanita di Via della Camilluccia) doveva tornare a ospitare un nuovo round ditra Iran e Stati Uniti, ma l’incontro è stato rimandato per “motivi tecnici e logistici”, secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi. Siamo verso il quarto appuntamento di questo ciclo di colloqui, finora descritti come positivi e propositivi, verso la costruzione di un’intesa per gestire il programmadi Teheran. Ci sono stati un primo meeting a Muscat, poi un secondo a Roma e un terzo ancora a Muscat, i cui risultati sono stati finora descritti sempre come “molto positivi”. Adesso le fonti che stanno raccontando la situazione spiegano che tutto dipende “dell’approccio degli Stati Uniti”.Le sanzioni statunitensi controdurante i colloqui nucleari non stanno aiutando le parti a risolvere la disputaattraverso la diplomazia, spiegano gli iraniani, che vorrebbero incassare velocemente qual. 🔗 Formiche.net

Su altri siti se ne discute

Nucleare Iran, al via negoziati con Usa - 14.30 Iniziati in Oman i colloqui indiretti tra Iran e Usa sul programma nucleare iraniano. Nel 2018, durante il primo mandato Trump, gli Usa erano usciti dal precedente accordo. I delegati interloquiranno attraverso un mediatore del Paese ospite: la formula indiretta è quella scelta da Teheran, dopo aver respinto la proposta statunitense di un negoziato diretto. Per l'Iran partecipa il ministro degli Esteri Araghchi, per gli Usa l'inviato Witkoff, arrivato da Mosca dopo un colloquio con il presidente russo Putin. 🔗servizitelevideo.rai.it

Sabato a Roma faccia a faccia Usa-Iran sul nucleare - Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, è atteso in visita a Teheran questa settimana, prima del secondo round di colloqui fra Usa e Iran 🔗ilgiornale.it

Usa, sei bombardieri B-2 Spirit nell’Oceano indiano: il triplice messaggio di Trump a Iran e ribelli Houthi - Roma, 3 aprile 2025 - Sei bombardieri strategici B-2 per mandare un messaggio chiaro all'Iran e ai suoi alleati Houthi. Già nei giorni scorsi era filtrata la notizia della presenza almeno di 4 di queste armi letali targate Usa, ma ora sarebbero 6 i Northrop Grumman B-2 Spirit, bombardieri subsonici dalla caratteristiche stealth in grado di trasportare armi sia convenzionali sia termonucleari, avvistati nella base navale sull'isola di Diego Garcia, una struttura che il Regno Unito ha messo a disposizione delle forze statunitensi nell'Oceano indiano (Almeno un terzo della flotta di ... 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Gli Usa alzano la posta, l’Iran chiede fiducia. Cosa succede attorno ai negoziati sul nucleare; L'Egitto si proietta in Libia e nel Golfo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Gli Usa alzano la posta, l’Iran chiede fiducia. Cosa succede attorno ai negoziati sul nucleare - Salta il quarto appuntamento, previsto a Roma per oggi. Iran e Usa stanno giocando le proprie carte negoziali, ci sono distanze e complicazioni tecniche, ma anche interferenze esterne più o meno ... 🔗formiche.net