Gli sviluppatori italiani si stanno facendo notare nei mercati europei?

© Chiccheinformatiche.com - Gli sviluppatori italiani si stanno facendo notare nei mercati europei? sviluppatori di videogiochi più creativi e ambiziosi. Negli ultimi 10 anni, in modo particolare, il Paese è passato dall’avere una quantità limitata di piccolissimi studi di sviluppo a vantare creatori di videogiochi capaci di ridefinire il panorama europeo. Cosa succede nell’industria videoludica italiana?L’Italia sta vivendo una “rivoluzione creativa” nei videogiochiL’Italia ha un mercato dei videogiochi in forte espansione. I produttori italiani di videogiochi hanno iniziato a crescere e hanno prodotto giochi molto popolari. Agli italiani piace mangiare ma anche giocare ai videogiochi per PC e non solo.Gli sviluppatori di giochi italiani tendono a creare storie originali e complesse, come l’horror psicologico Martha Is Dead di LKA, piuttosto che semplici giochi di slot. 🔗 Conosciuta in tutto il mondo per la sua cucina, l’arte e la moda, l’Italia è anche la patria di alcuni deglidi videogiochi più creativi e ambiziosi. Negli ultimi 10 anni, in modo particolare, il Paese è passato dall’avere una quantità limitata di piccolissimi studi di sviluppo a vantare creatori di videogiochi capaci di ridefinire il panorama europeo. Cosa succede nell’industria videoludica italiana?L’Italia sta vivendo una “rivoluzione creativa” nei videogiochiL’Italia ha un mercato dei videogiochi in forte espansione. I produttoridi videogiochi hanno iniziato a crescere e hanno prodotto giochi molto popolari. Aglipiace mangiare ma anche giocare ai videogiochi per PC e non solo.Glidi giochitendono a creare storie originali e complesse, come l’horror psicologico Martha Is Dead di LKA, piuttosto che semplici giochi di slot. 🔗 Chiccheinformatiche.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sacchi: “Dopo Lazio-Napoli dico che il Napoli è pienamente in corsa, stanno facendo un miracolo” - Sacchi: “Dopo Lazio-Napoli dico che il Napoli è pienamente in corsa, stanno facendo un miracolo” Arrigo Sacchi scrive il suo commento per la Gazzetta dello Sport. Del Napoli di Conte scrive: Il Napoli ha la forza, le energie e le qualità per rimettersi in piedi e tornare a pedalare come ha fatto in precedenza. E, a mio avviso, può rientrare anche l’Atalanta. Dico che il Napoli è pienamente in corsa soprattutto dopo averlo visto all’opera all’Olimpico contro la Lazio. 🔗ilnapolista.it

Sacchi: “Conte e il Napoli stanno facendo un miracolo, l’Inter potrebbe sorpassarli” - Il Derby d’Italia e il Sorpasso Sacchi si sofferma sul pareggio del Napoli. Tre in fila. Questo risultato apre la porta a un possibile sorpasso da parte dell’Inter. Non sarà semplice. I nerazzurri dovranno vincere in casa della Juventus. Simone Inzaghi e la sua squadra daranno l’anima per tornare in vetta. Sacchi: La Sfida a Torino A Torino si prevede una partita di altissimo livello tecnico. 🔗terzotemponapoli.com

Effetto Trump: che fine stanno facendo i programmi Dei (diversità, equità e inclusione) a Hollywood? - Per il creatore del film e della serie Dear White People, «Essere neri qui è ancora piuttosto difficile». Le promesse di cambiamento dell'industry dopo la morte di George Floyd stanno già svanendo, non mantenute. E l'inquilino della Casa Bianca non è di aiuto 🔗vanityfair.it

Approfondimenti da altre fonti

Apple Intelligence Arriva In Italia: Guida Completa Per Sviluppatori; Il settore dei videogiochi in Italia ora fa sul serio; Le aziende non trovano talenti? Li formiano noi con le nostre Academy! Parla Anna Gionfriddo, ad Manpower Group Italia; Andare alle Olimpiadi facendo quasi tutto da solo. 🔗Su questo argomento da altre fonti