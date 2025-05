Gli sciacalli delle frane Rubato da un giardino un mezzo da 800 euro

© Lanazione.it - Gli sciacalli delle frane. Rubato da un giardino un mezzo da 800 euro giardino portandosi via un decespugliatore da 800 euro dopo aver manomesso la porta d’accesso. Il furto è avvenuto in via Canal d’oro, a Capezzano Monte, con grande amarezza da parte dei proprietari visti i disagi che già sopportano dal 18 aprile in seguito alle frane dovute alle forti piogge (nella foto un sopralluogo del Comune). In via Canal d’oro è previsto tra l’altro un bypass temporaneo per consentire anche alle auto di transitare (ora possono farlo solo i pedoni e i mezzi a due ruote), ma l’intervento non è ancora partito e l’assenza in quella zona di macchine è stata vista come una ghiotta occasione da chi non si è fatto scrupoli nemmeno di fronte a una strada semi-chiusa per una frana. 🔗 Hanno approfittato della strada chiusa alle auto, a causa della frana, e si sono introdotti nel box all’interno di unportandosi via un decespugliatore da 800dopo aver manomesso la porta d’accesso. Il furto è avvenuto in via Canal d’oro, a Capezzano Monte, con grande amarezza da parte dei proprietari visti i disagi che già sopportano dal 18 aprile in seguito alledovute alle forti piogge (nella foto un sopralluogo del Comune). In via Canal d’oro è previsto tra l’altro un bypass temporaneo per consentire anche alle auto di transitare (ora possono farlo solo i pedoni e i mezzi a due ruote), ma l’intervento non è ancora partito e l’assenza in quella zona di macchine è stata vista come una ghiotta occasione da chi non si è fatto scrupoli nemmeno di fronte a una strada semi-chiusa per una frana. 🔗 Lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Il giardino rubato ai bimbi, i ponteggi della droga e il palazzo-labirinto "dove può accadere di tutto" - Lo scivolo al centro del piccolo giardino è intatto. Nessun bambino ci è mai salito perché nel giardino di via Galliano non si gioca a pallone, non ci sono i nonni e non si sentono le voci dei nipotini mentre si divertono. Qui, raramente i genitori portano i loro figli a giocare e se lo fanno... 🔗firenzetoday.it

Furto al Romics per 1200 euro, non immaginerete cosa è stato rubato (o chi sia la vittima) - Una giornata di divertimento e spensieratezza si è trasformata in un incubo. È successo domenica 6 aprile 2025 presso il Romics, una delle fiere del fumetto e dei videogioco più famose d’Italia. La vittima è il famoso influencer CiccioGamer89 a cui è stato rubato un mazzo di carte collezionabili del valore di 1200 euro. Come riportato dal Corriere della Sera, il ladro è Natalino Diego C., un 20enne che è stato prontamente arrestato dalla polizia del distretto di San Paolo con l’accusa di furto con destrezza. 🔗screenworld.it

The White Lotus stagione 3, episodio 4 la spiegazione del finale: chi ha rubato la pistola e perché? - The White Lotus stagione 3, episodio 4 la spiegazione del finale: chi ha rubato la pistola e perché? Attenzione! Questo articolo contiene spoiler sull’episodio 4 della terza stagione di The White Lotus Il finale dell’episodio 4 della stagione 3 di The White Lotus ha visto un ladro sconosciuto rubare una pistola dal centro di sicurezza dell’hotel dove è ambientata la storia. Dato che l’apertura della stagione ha fatto chiaramente intuire un omicidio a colpi di pistola, questo è sicuramente una cattiva notizia per il futuro di qualcuno nello show. 🔗cinefilos.it

Su questo argomento da altre fonti

Sciacalli del sisma nella casa di un’anziana a Camerino. La figlia: «È sconvolta, ha perso tutto, anche i ricordi» - CAMERINO Sciacalli del sisma in azione in via Favorino ... I ladri sono entrati e hanno rubato. Non hanno trovato una casa svuotata perché, in questi nove anni di inferno, tra troppi traslochi ... 🔗msn.com