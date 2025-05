Gli avvocati inventano il Trip Advisor delle toghe

Una piattaforma online con cui gli avvocati possono dare una valutazione dei magistrati con cui si trovano ad avere a che fare in tribunale. Succede a Milano.

Cosa riportano altre fonti

“La vignetta del PD di Riccione contro di me? Cattivi e superficiali, ne pagheranno le conseguenze. Se ne occuperanno gli avvocati”: lo sfogo di Linus - Rimane ancora un tema caldo quello della chiusura da parte del Comune di Riccione a tutta la macchina di Radio Deejay con l’obbiettivo di organizzare internamente un cartellone estivo di intrattenimento ma, soprattutto, stando alle parole della sindaca Daniela Angelini di puntare gran parte del budget sulla comunicazione. Ma non è tutto. Il PD di Riccione, la parte politica chiamata in causa ma senza essere citata che ha avallato l’interruzione dei rapporti con la radio, ha pubblicato sulla pagina Facebook (per poi rimuoverla) una vignetta che ritraeva un contadino (con la scritta ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Strage di Erba, in Cassazione il ricorso sul no alla revisione. Gli avvocati di Rosa e Olindo sono ottimisti - Como, 24 marzo 2025 – Strage di Erba: si torna in aula. Domani, martedì 25 marzo, si terrà un’udienza pubblica davanti alla Corte di Cassazione durante la quale verrà discussa la richiesta del pool degli avvocati che difendono Olindo Romano e Rosa Bazzi, sulla possibilità di annullare la sentenza della Corte d’Appello di Brescia del 10 luglio 2024. Nella combo, Olindo Romano e Rosa Bazzi, i coiniugi condannati in via definitiva per la strage di Erba che causò quattro morti, tra cui un bambino di due anni, l'11 dicembre del 2006, oggi in tribunale per il processo di revisione, Brescia 10 ... 🔗ilgiorno.it

Truffa con le assicurazioni, arrestati tre avvocati. Nei guai anche, due finti fisioterapisti ed altre due persone - A seguito di un'articolata e complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone e delegata alla Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Frosinone, nel corso della mattinata odierna è stata eseguita un'ordinanza... 🔗frosinonetoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Zaccaro (AreaDg): piattaforma avvocati milanesi? Una specie di tripadvisor… - Per il segretario dell’associazione che riunisce i magistrati progressisti c’è il rischio di inseguire «una giustizia “alla carta”, che piace solo se soddisfa le esigenze dell’utenza; la giustizia non ... 🔗ntplusdiritto.ilsole24ore.com