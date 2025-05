Giuseppe Valditara la scuola e l’educazione sessuale | Devono farla i genitori e alla scuola dell’infanzia meglio di no

Giuseppe Valditara spiega oggi la circolare sui compiti e l'educazione sessuale. In un'intervista al Corriere della Sera Valditara dice a Gianna Fregonara che con la circolare sui compiti «invito i docenti a tenere conto delle esigenze della persona dello studente, intorno a cui ruota la scuola. L'alunno ha il dovere di studiare ma anche il diritto di programmare lo studio contemperandolo con le attività extrascolastiche. E poi c'è l'articolo 30 della Costituzione che stabilisce che l'educazione è un diritto e un dovere innanzitutto dei genitori. La norma sul consenso informato per le iniziative che riguardano l'educazione sessuale rispetta questo principio». Proprio per questo sostiene Valditara, l'educazione sessuale compete ai genitori.

