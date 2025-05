Giuntoli Juve il rapporto è realmente a serio rischio? L’annuncio del giornalista fa chiarezza sul futuro del Managing Football Director bianconero!

© Juventusnews24.com - Giuntoli Juve, il rapporto è realmente a serio rischio? L’annuncio del giornalista fa chiarezza sul futuro del Managing Football Director bianconero! Giuntoli Juve, il rapporto tra Cristiano Giuntoli e i bianconeri è davvero a serio rischio? Arriva la notizia che chiarisce il futuro del dirigenteLa Juve e Cristiano Giuntoli non si saluteranno al termine di questa stagione. Questo è quanto si può apprendere dal profilo X di Luca Cilli. Il giornalista di Sky Sport ha escluso una possibile separazione dell’attuale Managing Football Director bianconero da Madama.Secondo quanto filtra, infatti, da fonti interne alla Juve, non ci sono riflessioni in corso sul lavoro del dirigente toscano. .com 🔗 , iltra Cristianoe i bianconeri è davvero a? Arriva la notizia che chiarisce ildel dirigenteLae Cristianonon si saluteranno al termine di questa stagione. Questo è quanto si può apprendere dal profilo X di Luca Cilli. Ildi Sky Sport ha escluso una possibile separazione dell’attualeda Madama.Secondo quanto filtra, infatti, da fonti interne alla, non ci sono riflessioni in corso sul lavoro del dirigente toscano. .com 🔗 Juventusnews24.com

Thiago Motta Juve, Giuntoli chiarisce: «Il nostro rapporto rimarrà di grande stima e rispetto. Vi dico cosa penso riguardo al suo futuro» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta Juve, Giuntoli fa chiarezza: le dichiarazioni in conferenza stampa sull’ex allenatore dei bianconeri Prima della conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor, ha preso la parole il Football Director della Juve Cristiano Giuntoli. Le dichiarazioni del dirigente della Juventus su Thiago Motta. GIUNTOLI – «Volevo cominciare questa conferenza ringraziando Thiago Motta e il suo staff per l’impegno profuso in questi mesi. 🔗juventusnews24.com

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A - di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serbo Il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina rispondendo così alla domanda sul mancato impiego di Vlahovic, calciatore più pagato della Serie A nel match del Franchi. VLAHOVIC IN PANCHINA PER 90 MINUTI – «Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di gruppo e uscirne tutti insieme e con calma ragione su quello che ci sta succedendo e tornare sui nostri ... 🔗juventusnews24.com

Giuntoli e Motta via, Juve “in mutande” - Thiago Motta vicinissimo al passo d’addio, ma nell’ambiente bianconero viene messa fortemente in discussione anche la posizione di Giuntoli: parere durissimo Gli ultimi aggiornamenti provenienti da Torino sembrano indicare l’avvicinamento del momento del ribaltone in casa Juventus. Thiago Motta prossimo al capolinea con Igor Tudor scelto al suo posto, l’ufficialità potrebbe già arrivare entro l’inizio della settimana. 🔗calciomercato.it

Giuntoli Juve, futuro in bilico? Riflessioni a fine stagione a prescindere dall’obiettivo Champions. Cosa filtra sul dirigente bianconero - Giuntoli Juve, la proprietà farà le sue valutazioni anche sul futuro del dirigente bianconero. Le ultime novità Secondo quanto riferito da Luca Cilli di Sky Sport, sul suo profilo X, sia in caso di qu ... 🔗juventusnews24.com

Juve, Motta: “Spogliatoio contro? Chi lo dice è bugiardo. Mai litigato con Giuntoli” - Intervistato dal Corriere della Sera l’ex allenatore della Juve Thiago Motta ha parlato del rapporto con lo spogliatoio: “Poca empatia? Queste sono le cose che mi danno fastidio, perché mi possono ... 🔗juvenews.eu

Juventus, Chirico: ‘Giuntoli a rischio senza Champions, Conte al 90% in bianconero’ - Marcello Chirico ha parlato del futuro di Giuntoli: 'Penso che la Juventus eserciterà la clausola per rescindere in caso di mancata Champions' ... 🔗it.blastingnews.com