Giulia molto più di una vittima dell’orrore

© Ilgiorno.it - Giulia, molto più di una vittima dell’orrore Giulia Tramontano? Che era molto bella, che amava il suo bambino in arrivo, che per lui era disposta a guardare negli occhi la realtà più vile e prendere la sua strada. E che questo coraggio l’ha pagato con una morte atroce e col vilipendio del suo corpo martoriato. Una vita descritta dai contorni della cronaca nera: ma come può essere sufficiente per sapere davvero qualcosa di lei? Allora per renderle giustizia, per raccontare la Giulia Tramontano prima di Impagnatiello, ma anche per spiegare cosa succede quando un femminicidio travolge tutto, la sorella Chiara ha scelto di scrivere un libro, “Non smetterò di cercarti”. Un libro di domande senza risposta – e come si può dare una risposta a un delitto così efferato – ma soprattutto un modo per ridare a Giulia la dignità di non essere ricordata solo come “la vittima di”. 🔗 Cosa sappiamo, noi, diTramontano? Che erabella, che amava il suo bambino in arrivo, che per lui era disposta a guardare negli occhi la realtà più vile e prendere la sua strada. E che questo coraggio l’ha pagato con una morte atroce e col vilipendio del suo corpo martoriato. Una vita descritta dai contorni della cronaca nera: ma come può essere sufficiente per sapere davvero qualcosa di lei? Allora per renderle giustizia, per raccontare laTramontano prima di Impagnatiello, ma anche per spiegare cosa succede quando un femminicidio travolge tutto, la sorella Chiara ha scelto di scrivere un libro, “Non smetterò di cercarti”. Un libro di domande senza risposta – e come si può dare una risposta a un delitto così efferato – ma soprattutto un modo per ridare ala dignità di non essere ricordata solo come “ladi”. 🔗 Ilgiorno.it

Ne parlano su altre fonti

Francesco Gabbani: «Aver conosciuto Giulia è la fortuna più grande della mia vita. Lei è una complice di vita, sono molto felice» - Ospite di Verissimo il cantautore toscano ha raccontato tutto il suo amore per la fidanzata Giulia Settembrini, con cui fa coppia da cinque anni anche a livello professionale: «Questo rapporto è ancora più certificato dal fatto che riusciamo a lavorare insieme» 🔗vanityfair.it

Perché giocare con le immagini IA dei figli può costare molto più di quanto si pensi: il parere degli esperti - L’uso dell’intelligenza artificiale per generare immagini di minori pone seri rischi per la privacy dei piccoli, e se molti genitori sembrano sottovalutare le implicazioni dietro ad alcune mode come l'utilizzo dell'IA per creare versioni giocattolo o cartoonesche dei propri figli. Gli esperti avvertono: i dati sensibili e volti dei bambini possono finire in archivi incontrollati, con conseguenze imprevedibili e a lungo termine. 🔗fanpage.it

Novellino non crede nella Juventus: «Mi ha deluso molto quest’anno, mi sarei aspettato decisamente di più! Sarà dura contro Lazio e Bologna per la Champions» - di Redazione JuventusNews24Novellino, ex allenatore, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta Scudetto e sulla lotta Champions. Parole che riguardano anche la Juventus Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Walter Novellino ha inquadrato così la situazione nelle pari alte della classifica di Serie A. Ecco la sua analisi, che riguarda anche la Juventus. PAROLE – «Il Napoli di Conte mi sta piacendo tanto, sarà una bella lotta con Inter e Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ergastolo per il femminicidio. Il padre di Giulia Tramontano: “Legge giusta, ora più prevenzione”; Vittoria Puccini: la mia Giulia non più vittima; La verità sul numero dei femminicidi in Italia; Franco Tramontano, padre di Giulia: Contro la violenza sulle donne serve cambio culturale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia